eVISO supera i 1.600 azionisti con nuove prospettive di sviluppo

eVISO società di tecnologia quotata all’EGM e attiva nei mercati dell’energia, del gas e delle materie prime agricole, annuncia che i soci sono 1.600, confermandosi ai massimi storici. Lo ha fatto a seguito dell’analisi dell’azionariato successiva allo stacco del dividendo. Un traguardo quindi che testimonia la crescente attrattività del titolo e la solidità del modello di business.

Una base azionaria sempre più ampia e internazionale

Oltre 1.600 azionisti, in forte crescita.

Circa 70 investitori istituzionali e professionali, di cui 43 internazionali, detengono il 18,7% del capitale.

Gli investitori retail rappresentano circa l’1,5% del capitale.

Il flottante, pari al 20,2%, include investitori provenienti da oltre 20 Paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Australia e Belgio.

Tra gli azionisti figurano fondi pensione, saving funds e asset manager di primo livello, a conferma della credibilità del gruppo sui mercati globali.

Rafforzamento della governance

L’Ad e Presidente Gianfranco Sorasio ha incrementato la propria partecipazione nel novembre 2025. Così ha raggiunto il 57,1% del capitale e il 68,14% dei diritti di voto, consolidando la stabilità della governance.

Prospettive di crescita del gruppo eVISO

Le più recenti performance operative confermano un’accelerazione significativa delle attività del gruppo:

Segmento Power e Canale Agenzie

I punti di fornitura del canale Agenzie hanno registrato una crescita eccezionale:

2.077 POD nel segmento energia (+113% in 6 mesi)

873 PDR nel gas (+134% nello stesso periodo)

Segmento Gas

A gennaio 2026 i volumi abbinati hanno raggiunto 222 GWh, in crescita del +80% su base annua.

Pipeline Reseller 2026

Pipeline complessiva superiore a 1,2 TWh, con un potenziale di fatturato di oltre 221 milioni di euro.

Il segmento gas mostra una crescita straordinaria, pari a 38 volte rispetto all’anno precedente.

Un modello di business AI-driven che convince i mercati

eVISO continua a distinguersi grazie alla propria piattaforma di intelligenza artificiale dedicata alla gestione e valorizzazione delle materie prime (energia, gas, frutta).

La capacità di integrare tecnologia, dati e servizi operativi lungo l’intera filiera energetica – dal B2B al B2B2C fino ai produttori di rinnovabili – rappresenta un vantaggio competitivo riconosciuto dagli investitori.

Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata

“L’ampliamento e la qualificazione internazionale della base azionaria rappresentano un passaggio chiave nel percorso di crescita della società. Una struttura proprietaria più stabile e diversificata ci permette di sostenere una crescita di lungo periodo su scala globale.”

Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato e Presidente

“Il superamento dei 1.600 azionisti conferma il crescente interesse verso il nostro modello di business. La presenza di investitori istituzionali internazionali testimonia la credibilità e la competitività di eVISO nei principali mercati mondiali.”

eViso e il suo futuro

eVISO è uno dei player più dinamici dell’energy-tech italiano. Questo grazie alla combinazione di tecnologia proprietaria, crescita nei volumi energetici. E inoltre l’espansione dei canali commerciali e crescente riconoscimento internazionale

Le prospettive includono:

ulteriore espansione nei mercati europei.

crescita dei servizi AI applicati alle commodity.

ampliamento della rete di reseller e agenzie.

consolidamento nel segmento gas, oggi in forte accelerazione.

sviluppo di nuove verticali basate su dati e automazione.