Lucia Fracassi nuova Dg di eViso

eVISO società digitale, quotata all’EGM ha nominato Lucia Fracassi, Direttore Generale, a decorrere dal 1° luglio 2023.

Fracassi rimane membro del Consiglio Consultivo di eVISO

Nel suo ruolo risponderà direttamente all’Ad, Gianfranco Sorasio. Fracassi, avrà il compito di organizzare processi e procedure al fine di consentire la scalabilità del business, per accelerare il percorso di crescita della società.

Si occuperà della valorizzazione dei collaboratori e delle professionalità presenti in azienda. Il tutto nell’ambito dell’intelligenza collettiva e della responsabilità diffusa promosse da eVISO. A lei riportano tutte le funzioni aziendali.

Grazie alla sua leadership e determinazione, eVISO ha rinnovato proprio a dicembre 2022 contratti di fornitura di energia ai clienti resellers per circa 125 milioni di euro. Inoltre ha ampliato a circa 200 milioni di euro il plafond di contratti per l’anno 2023. Inoltre, ha contribuito allo sviluppo dell’azienda guidando l’inserimento di 26 nuovi collaboratori nel secondo semestre del 2022. E l’inserimento del Neodirettore Commerciale Vendite Dirette Segmento Luce e Gas ad inizio 2023.

Gianfranco Sorasio, Ad di eVISO

“L’inserimento della figura di Dg nella struttura di governance di eVISO rappresenta una tappa strategica nel percorso di crescita della società. Fracassi è una professionista di comprovata competenza internazionale ed esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali di imprese in forte espansione”.

Chi è Lucia Fracassi

Ha alle spalle una solida esperienza in ambito finanziario maturata in gruppi internazionali (Pirelli, Galbani/Danone, Crown Cork & Seal, Medtronic Invatec). Una posizione ulteriormente consolidata attraverso un‘evoluzione professionale al ruolo di COO, General Manager e CEO. Negli ultimi anni si è occupata di start-up e di nuovi modelli di business. Nel 2020 è diventata la Vicepresidente di Retail Hub, il primo business acceleratore verticale nel mondo del retail con sedi a Milano, Londra e New York.