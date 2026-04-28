Emanuele Santi alla guida delle operations di Julius Meinl Italia

Julius Meinl, e oggi punto di riferimento internazionale nel segmento premium del caffè, nomina Emanuele Santi come Head of Operations Italy – Distribution. E gli affida la responsabilità dell’intera struttura operativa e distributiva sul territorio nazionale. Una scelta che segna un passaggio importante nel percorso di rafforzamento del modello operativo italiano, in un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione.

Nel suo nuovo incarico, Santi guiderà un processo di trasformazione che coinvolgerà l’intera filiera, dalla supply chain alla rete distributiva, con l’obiettivo di rendere i processi più fluidi, integrati e reattivi. L’attenzione sarà rivolta alla semplificazione delle attività, all’adozione di logiche decisionali data-driven. E inoltre al miglioramento del livello di servizio, affinché efficienza e qualità diventino un vero vantaggio competitivo per il brand e per i clienti.

Il percorso professionale di Santi racconta una crescita costante all’interno di contesti internazionali complessi. In Hilti ha maturato un’esperienza progressiva che lo ha portato a gestire network distributivi multi-country, consolidando competenze avanzate in ambito logistico e organizzativo. In Hoval, ha guidato progetti di trasformazione industriale e di sviluppo dei modelli operativi, contribuendo in modo significativo alla crescita del business. E alla costruzione di strutture scalabili e orientate ai risultati. È un profilo che unisce visione strategica, capacità di integrazione tra processi e tecnologie e una forte attenzione alle persone. Tutti elementi oggi centrali per un’azienda che vuole crescere in modo solido e sostenibile.

Obiettivo di Julius Meinl rendere supply chain e distribuzione sempre più semplici, affidabili ed efficaci

“Entrare in Julius Meinl significa abbracciare una storia importante e un’identità riconosciuta a livello internazionale”, ha dichiarato Santi. “Assumo questo ruolo con grande motivazione e con la consapevolezza che le operations rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita del business. Il mio obiettivo è rendere supply chain e distribuzione sempre più semplici, affidabili ed efficaci, trasformandole in un motore di valore per il cliente e per il brand. Lavoreremo su processi più snelli, su una maggiore capacità di adattamento e su un approccio sempre più guidato dai dati”. Julius Meinl conferma la volontà di investire in competenze manageriali di alto livello per sostenere una crescita strutturata nel medio-lungo periodo e rafforzare la propria presenza nel mercato italiano.

La storia di Julius Meinl, azienda familiare austriaca con oltre 160 anni di tradizione, continua così a intrecciarsi con un percorso di innovazione che mantiene saldi i valori fondanti. Ovvero la qualità premium dei prodotti, l’eccellenza del servizio e la capacità di portare nel mondo la cultura autentica delle caffetterie viennesi. Oggi l’azienda conta più di mille dipendenti, è presente in oltre settanta Paesi, serve più di cinquantamila clienti. E inoltre può contare su due centri produttivi, a Vicenza e a Vienna, che rappresentano il cuore pulsante della sua identità internazionale.