DaVinci Salute affianca le PMI con il medico dedicato

DaVinci Salute rinnova il suo impegno al servizio delle aziende per supportare il benessere fisico e mentale dei dipendenti. Il nuovo servizio di medico è dedicato in abbonamento che le PMI possono ora integrare nella propria offerta welfare. Un servizio che si aggiunge ai benefit tradizionali del welfare aziendale e a quelli di salute mentale da poco annunciati dalla stessa scale-up. DaVinci consente ai dipendenti di avere accesso senza limiti a un medico dedicato, oltre a poter beneficiare di servizi di prevenzione.

Stefano Casagrande, CEO & Co Founder di DaVinci Salute

“Il welfare aziendale sta suscitando un interesse sempre maggiore da parte delle aziende tutto a vantaggio del benessere fisico e mentale e della produttività. Puntiamo a rendere la medicina primaria più accessibile, permettendo così alle aziende di offrire ai dipendenti il servizio medico in abbonamento. Una offerta che rivoluzionerà il concetto di benessere aziendale”.

Benessere fisico e mentale e produttività

Il nuovo servizio chat con medico in abbonamento offre ai dipendenti un accesso immediato a medici dedicati e una serie di servizi direttamente sul loro smartphone. Gli abbonati utilizzeranno una chat illimitata con un medico personale e potranno consultare specialisti qualificati dalle 8 alle 22, tutti i giorni. Questo garantisce risposte rapide alle domande sulla propria salute e un supporto continuativo.

I vantaggi per le aziende

Miglioramento del welfare aziendale

Il nuovo podotto DaVinci Salute include il servizio medico in abbonamento verso cui le aziende dimostrano una forte attenzione per migliorare il benessere dei propri dipendenti. Migliorando così l’attrattività del proprio pacchetto retributivo.

Assenza di interruzioni

I medici dedicati e i loro sostituti sono sempre disponibili per garantire assistenza continua, riducendo al minimo le interruzioni lavorative dovute a problemi di salute. Gli utenti possono iniziare una conversazione con il proprio medico dedicato aprendo la sezione Chat all’interno dell’app. Il professionista fornirà quindi assistenza su tutte le problematiche di salute non urgenti. Per esempio febbre, infezione delle alte vie respiratorie, infezione delle vie urinarie, dolore addominale, piccole ferite, problemi dermatologici lievi, etc.. Ma anche rispondere a domande generali sul proprio stato di salute.

Accesso a medici esperti tutti i giorni dalle 8 alle 22

I dipendenti possono consultare medici qualificati quando più ne hanno bisogno e in qualsiasi momento della giornata, dalle 8 alle 22, con il servizio di chat illimitata. Questo consente agli utenti di ricevere risposte alle proprie domande in tempo reale, rendendo l’assistenza immediata.

Comunicazione semplice ed efficiente

Grazie a una chat ispirata alla messaggistica istantanea, i dipendenti possono inviare foto e allegati ai medici, consentendo loro di avere una visione completa delle situazioni. E quindi fornire un supporto più preciso.

Promozione della prevenzione con i servizi innovativi aggiuntivi. All’interno dell’app, sono stati introdotti una serie di servizi innovativi – grazie a collaborazioni con una rete di aziende leader nell’industria sanitaria. Questi includono la mappatura dei nei, tramite fotocamera, il monitoraggio della frequenza cardiaca e respiratoria attraverso selfie, etc.

Nello specifico, la mappatura dei nei, resa possibile dalla tecnologia firmata Skinive, permetterà agli utenti di monitorare le irregolarità della loro pelle. Anche se non sostituisce la diagnosi di un medico, questo servizio rappresenta un’importante risorsa per la prevenzione dermatologica. Con il monitoraggio di cuore, polmoni e stress, tramite il software Caducy dell’azienda i-virtual, DaVinci Salute si può controllare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria. E anche la variabilità del battito e il livello di stress. Questo servizio fornisce informazioni preziose per il benessere generale.

Andrea Orani, CEO & Co-Founder di DaVinci Salute

“Puntiamo a mettere a disposizione delle imprese di ogni dimensione un servizio personalizzato, che mette al centro la tutela fisica e mentale dei propri dipendenti, oltre al loro benessere generale. Abbiamo avviato con successo collaborazioni con aziende leader nel mondo delle utility e del noleggio auto. Riscontriamo un crescente interesse da parte delle PMI che incontriamo ogni giorno a investire in servizi in abbonamento”.

Chi è DaVinci Salute

E’ una HealthTech scale-up, 100% italiana, parte del gruppo Unipol, nata con l’obiettivo di rendere la salute fisica e mentale più accessibile per gli Italiani. La piattaforma offre strumenti per la digitalizzazione dello studio medico, migliora e semplifica il contatto e l’interazione tra paziente e medico di famiglia. Inoltre mette a disposizione un servizio di prenotazione online per le prestazioni private direttamente dal sito o da app. Grazie all’innovazione dei servizi e all’impatto sulla comunità, l’azienda ha ricevuto numerosi premi a tutti i livelli istituzionali. Dal ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia e Comune di Milano. È stata anche nominata tra le principali startup a livello europeo nel mondo dell’healthcare. Attiva dal 2019, conta oggi un team con età media di 30 anni ed in una fase di hyper growth passando da 20 a 100 persone in soli pochi mesi.