La salute mentale sul posto di lavoro. A che punto siamo?

La salute mentale in ambito lavorativo ha acquisito sempre più importanza. Stress, sfide quotidiane, ricerca dell’eccellenza sono fattori che possono contribuire allo sviluppo di problemi legati alla salute psicologica. Riconoscendo la stretta correlazione tra benessere mentale e produttività, DaVinci Salute – HealthTech rafforza i propri servizi di psicologia. Permette alle aziende di includere il supporto psicologico tra i benefit offerti ai dipendenti.

Promuovere il benessere psicologico come chiave del successo aziendale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale DaVinci Salute ricorda alle aziende l’importanza di promuovere e tutelare non solo il benessere fisico, ma anche quello psicologico. Il servizio di benessere mentale di DaVinci Salute è stato rinnovato e potenziato per offrire sempre più risorse e supporti a tutela della salute mentale. Accesso a consulenze professionali, sessioni di coaching, risorse educative e strumenti di gestione di stress, ansia e genitorialità sono solo alcuni dei vantaggi offerti.

DaVinci Salute rafforza i propri servizi di psicologia per le aziende

“Oggi, a quattro anni di distanza, avviamo le prime collaborazioni con aziende che hanno scelto noi per fornire servizi di psicologia ai propri dipendenti. I feedback ricevuti finora sono molto positivi, e continuiamo a lavorare con i nostri clienti, e ad investire per migliorarli.” Ha detto Andrea Orani, Co-CEO e Founder di DaVinci Salute.

La salute mentale dei dipendenti è un tesoro nascosto e spesso sottovalutato dalle organizzazioni moderne. Se trascurato, può diventare una fonte di sfide personali e professionali. Secondo la World Health Organization, ogni anno, 12 miliardi di giorni lavorativi vengono persi a causa di ansia e depressione. Costano una perdita in produttività che equivale a circa un trilione di dollari. Nessuna azienda può raggiungere quindi il suo massimo potenziale senza riconoscere e preservare la salute mentale dei suoi collaboratori. Un’organizzazione che abbraccia questa causa sta, in realtà, investendo nel suo stesso futuro.

La salute mentale è la chiave per creare un’atmosfera serena

Difatti, la consapevolezza del dove ogni dipendente può fiorire pienamente. La produttività si espande, la creatività scorre in modo inarrestabile e l’assenteismo diventa una rarità. Le buone pratiche aziendali includono la promozione di un ambiente di lavoro aperto, dove i dipendenti si sentono a loro agio nel parlare dei loro problemi mentali. E questo senza timore di giudizi, oltre a programmi di formazione sulla gestione di stress, ansia e problemi personali.

Il benessere mentale ha effetti positivi anche sull’intero sistema sanitario

Non da ultimo, prendersi cura del benessere mentale ha effetti positivi anche sull’intero sistema sanitario, con una stima di riduzione dei costi relativi a prestazioni aggiuntive compresa tra il 7% e il 10%. Inoltre, si osserva una notevole diminuzione dei rischi legati alla somministrazione di farmaci per altre patologie. Come ad esempio un incremento del 30% nel rischio di assunzione di medicinali per il diabete, del 50% per il tumore e del 60% per le patologie cardiovascolari.

Stefano Casagrande, CEO e founder di DaVinci Salute

“E’ inevitabile considerare mente e corpo come due componenti indivisibili, entrambe essenziali per il benessere complessivo. Grazie ai servizi che coinvolgono medici di famiglia, strutture cliniche e specialisti, siamo in grado di fornire un approccio globale nella cura e nell’assistenza alle persone”.

Chi è DaVinci Salute

DaVinci Salute è una HealthTech scale-up, 100% italiana, parte del gruppo Unipol, nata con l’obiettivo di rendere la salute fisica e mentale più accessibile per gli Italiani. La piattaforma offre strumenti per la digitalizzazione dello studio medico, migliora e semplifica il contatto e l’interazione tra paziente e medico di famiglia. Oltre a mettere a disposizione un servizio di prenotazione online per le prestazioni private direttamente dal sito o da app. Grazie all’innovazione dei servizi e all’impatto sulla comunità, l’azienda ha ricevuto numerosi premi a tutti i livelli istituzionali. Dal ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia e Comune di Milano. È stata anche nominata tra le principali startup a livello europeo nel mondo dell’healthcare. Attiva dal 2019, conta oggi un team con età media di 30 anni ed in una fase di hyper growth passando da 20 a 100 persone in soli pochi mesi.