Davide Dattoli entra nel Board di Zenith Service

Zenith Service, realtà leader nei servizi per le cartolarizzazioni e finanza strutturata nomina di Davide Dattoli, Cofondatore e Presidente esecutivo di Talent Garden. Come consigliere d’amministrazione indipendente.

Davide Dattoli inoltre sostituisce Silvia Rovere, a seguito della sua prestigiosa nomina come Presidente di Poste Italiane. Silvia Rovere ha contribuito alla forte crescita della società ed allo sviluppo della nuova linea di business relativa alle cartolarizzazioni immobiliari.

Tra i “30 under 30” più influenti nel settore Tecnologia

Nominato da Forbes tra i “30 under 30” più influenti nel settore Tecnologia e da Wired uno dei “TOP 5 innovatori” in Italia, Davide Dattoli è Cofondatore e Presidente esecutivo di Talent Garden. La piattaforma, che ha fondato nel 2011, leader in Europa per la formazione in ambito digitale, focalizzata nel supportare talenti e grandi organizzazioni. E migliorare le proprie competenze e il proprio mindset nel settore digitale grazie a un modello di apprendimento continuo.

Uno dei “TOP 5 innovatori” in Italia

Davide ha fondato Viral farm, Digital Company specializzata in social media e applicazioni mobile ed è stato senior consultant per il gruppo Condé Nast e altri grandi gruppi. E’ anche membro dei CdA e advisory board di realtà appartenenti a diversi settori, con in comune il mondo della tecnologia o della crescita dei talenti. Da Iliad gruppo francese di telecomunicazioni a Fondazione Telethon – e Angel Investors in varie startup europee Fintech e di Tecnologia.

Umberto Rasori, CEO di Zenith Service

“Siamo molto lieti di questo ingresso nel nostro CdA. Dopo la presenza di Silvia che ha contribuito a rafforzare le nostre competenze nel settore real estate, Zenith Service sta investendo in modo consistente sul fronte del fintech. E inoltre sulle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale per rafforzare la sua architettura tecnologica interna e sviluppare soluzioni innovative, offrendo, così, un servizio sempre più efficace ed efficiente ai suoi clienti.

Zenith Service sta investendo in modo consistente sul fronte del fintech

La svolta tecnologica è una scelta per noi imprescindibile che abbracciamo con entusiasmo e tenacia per fare della nostra società una best practice anche in questo settore”. In questo senso Zenith Service fa sue le parole del Governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco. “Gestire efficacemente le implicazioni connesse con l’innovazione tecnologica è un’altra sfida cruciale per il sistema finanziario”.

Nuove competenze nel mondo della digitalizzazione

“E’ un onore poter condividere la mia esperienza con Zenith Service e poter entrare in questo CdA così prestigioso portando le mie competenze nel mondo della digitalizzazione. E inoltre di come queste cambiano i modelli di business e organizzativi”. Ha detto Davide Dattoli.