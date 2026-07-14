Contratti bloccati nelle PMI: secondo HEU il 50% si ferma prima della firma

Nelle PMI italiane l’innovazione spesso si ferma davanti a un dettaglio minuscolo ma decisivo: la firma. Secondo l’analisi di HEU, piattaforma legaltech fondata a Napoli nel 2022, su oltre 960.000 documenti legali, la metà dei contratti non arriva alla sottoscrizione nei tempi previsti. È un rallentamento silenzioso che pesa sulla velocità con cui le imprese avviano collaborazioni, chiudono vendite o formalizzano assunzioni.

Il dato più evidente riguarda il punto esatto in cui il processo si blocca. Nel 90% dei casi lo stallo avviene tra l’invio del documento e la firma, una fase che resta sorprendentemente analogica. Il documento viaggia in digitale, la firma può essere elettronica, ma il monitoraggio è ancora affidato a telefonate, email di sollecito e controlli manuali. Nel 75% dei casi critici, lo stato del contratto viene ricostruito “a mano”, senza alcun sistema automatico che segnali ritardi o interruzioni.

Come spiega Luca Visconti, co‑founder di HEU, “la parte difficile non è scrivere il contratto, ma farlo firmare. È lì che si perdono giorni, opportunità e incassi”. E spesso la causa del ritardo non è interna: in circa metà dei casi dipende dalla controparte, poco pratica con gli strumenti digitali o bloccata da passaggi offline.

Il fenomeno racconta una digitalizzazione incompleta da parte delle PMI

Molte PMI hanno adottato strumenti digitali isolati — fatturazione elettronica, firma remota — ma non un flusso unico che integri creazione, invio, revisione, firma e archiviazione. Senza una vista centralizzata, i documenti si disperdono tra email, cartelle e solleciti manuali. Basta un passaggio non tracciato per rallentare tutto, e quel passaggio coincide quasi sempre con l’attesa della firma.

È qui che entra l’intelligenza artificiale

Le piattaforme legaltech come HEU stanno introducendo sistemi che generano bozze, evidenziano clausole critiche e monitorano automaticamente lo stato dei contratti, avvisando l’imprenditore quando qualcosa si ferma. La leva decisiva è la visibilità sul ciclo di vita del documento: sapere quando è stato aperto, quanto è rimasto fermo e dove si trova nel percorso. HEU integra creazione guidata tramite IA, firma elettronica, archiviazione centralizzata e monitoraggio automatico. Con oltre 300 clienti e quasi un milione di contratti gestiti, la piattaforma sta diventando un riferimento per le PMI italiane che vogliono ridurre tempi, costi e incertezze nella gestione contrattuale quotidiana. L’obiettivo non è sostituire avvocati e consulenti, ma affiancarli, liberando le imprese dai passaggi ripetitivi e dai rallentamenti nascosti.

Come conclude Visconti, “la firma elettronica ha semplificato l’ultimo gesto, ma i ritardi nascono prima. L’IA deve accompagnare l’imprenditore dalla bozza alla firma, avvisandolo quando un contratto si blocca. Un contratto fermo non dovrebbe mai essere una sorpresa”.