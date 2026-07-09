Sfida ai giganti: la PMI campana SMA Road Safety conquista Hong Kong

La storia di SMA Road Safety è una di quelle che raccontano meglio la forza dell’innovazione italiana quando incontra visione, competenza e ostinazione. Dalla Campania a Hong Kong. Passando per un mercato internazionale dominato da multinazionali e standard tecnici rigidissimi, l’azienda guidata da Roberto Impero ha compiuto un passo che va oltre la semplice acquisizione di una commessa. Si tratta di un’affermazione industriale, tecnologica e strategica.

L’Hong Kong Highway Department ha scelto SMA per mettere in sicurezza una delle aree più complesse della regione dei New Territories East. Un area in cui densità del traffico, vincoli infrastrutturali e spazi ridotti rendono ogni intervento un esercizio di ingegneria estrema. In questo contesto, gli attenuatori d’urto Leonidas sono stati l’unica soluzione in grado di rispondere a criticità che le tecnologie tradizionali non riuscivano a gestire.

Il primo ostacolo era l’ancoraggio

Infatti i dispositivi dovevano essere installati su un ponte con appena 135 millimetri di asfalto disponibile. Grazie a un sistema di fissaggio con resina e tasselli ad alte prestazioni, SMA ha garantito la stabilità necessaria senza modificare la struttura esistente. Il secondo nodo riguardava una cuspide larga quasi 3 metri. il modello Leonidas 100XWL ha permesso di schermarla completamente, assicurando continuità di protezione lungo l’intera carreggiata.

Ma la scelta per SMA Road Safety non è stata solo tecnica

È stata anche una scelta culturale e strategica. In un mercato dove gli attenuatori in plastica sono molto diffusi, SMA ha portato una soluzione in acciaio a nido d’ape, più prevedibile all’impatto. E inoltre più efficiente in manutenzione (si sostituiscono solo i moduli danneggiati), più sostenibile e completamente riciclabile a fine vita. Una tecnologia che risponde alle esigenze di sicurezza, ma anche a quelle di gestione economica e ambientale delle infrastrutture.

Un intervento nella rete stradale più complessa dell’Asia

Il progetto, realizzato con il partner locale Reecho Engineering, prevede l’installazione dei modelli Leonidas 100XWL e 100PL, già operativi, cui seguiranno Leonidas 80WS e 110WS. Intervento che non solo migliora la sicurezza stradale di una delle reti più complesse dell’Asia, ma apre a SMA le porte di un mercato strategico per la mobilità globale. Per Roberto Impero, questa conquista è la prova che una PMI italiana può competere con successo anche dove dominano i giganti. Questo grazie alla capacità di progettare soluzioni su misura, alla ricerca continua e a un approccio ingegneristico che mette al centro la sicurezza reale, non solo quella normativa. SMA Road Safety non esporta solo prodotti: esporta standard tecnologici salvavita, dimostrando che l’Italia può essere protagonista anche nei segmenti più avanzati della sicurezza stradale internazionale. È una storia di crescita, di visione e di coraggio industriale, che mostra come l’innovazione possa trasformare una PMI in un player globale.