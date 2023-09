Compagnia dei Caraibi sorseggia Amari&Affini

Compagnia dei Caraibi ha sottoscritto un contratto attraverso la controllata Refined Brands, per l’acquisto di una partecipazione fino al 30% del capitale sociale di Amari & Affini. Quest’ultimo è un liquorificio artigianale con una competenza nella lavorazione di erbe e specializzato nella produzione di prodotti italiani di gamma premium e super premium. E’ partecipata al 75% da Vecchio Magazzino Doganale e al 25% da Stefano Curcio entrambe parti non correlate della Società. Con sede a Montalto Uffugo (CS), Amari & Affini rappresenta un’eccellenza italiana. Tra i suoi marchi in produzione l’etichetta Amaro Manfredi.

L’operazione segna l’inizio di un nuovo progetto produttivo

Rappresenta la conferma di una collaborazione già consolidata tra la Compagnia e Vecchio Magazzino Doganale. Questa è proprietaria, infatti, di Jefferson Amaro etichetta distribuita dalla Società dal 2016 e tra le più importanti nel portfolio spirits premium.

Edelberto Baracco Ceo di Compagnia dei Caraibi

“Quella con Vecchio Magazzino Doganale, casa produttrice – fra gli altri – dell’amaro Jefferson, è una sinergia che Compagnia dei Caraibi porta avanti da tempo. Negli anni ci ha visti costruire insieme una crescita importante e ci ha portato a conquistare uno spazio significativo nel segmento dei liquori e amari premium. Il nuovo percorso che nasce sotto il segno di Amari & Affini ci permetterà di ottimizzare l’esperienza consolidata in questi anni. Daremo vita a nuovi progetti che possano raccontare la nostra interpretazione della categoria anche sul mercato internazionale”.

Ivano Trombino titolare di Vecchio Magazzino Doganale

“L’unione di Amari & Affini con Compagnia dei Caraibi è la conferma di un percorso che condivisione di valori e visioni. Con l’ingresso di Compagnia dei Caraibi all’interno del nostro progetto di laboratorio potremo sviluppare nuove occasioni di crescita per il mondo della liquoristica italiana. Valorizzeremo il potenziale di questa categoria.”

Il CdA di Amari & Affini sarà composto da tre membri, di cui uno designato da Refined Brands.

Azienda nata a Vidracco (To) nel 2008

Compagnia dei Caraibi è un’azienda nata a Vidracco (To) nel 2008. E’ attiva nell’importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone di prodotti ‘Premium e ‘Super Premium’. E’ uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze. Sono importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático. il rum presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands. noltre Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia.