Rivoluzione per la Compagnia dei Caraibi

Vidracco (Vidré in piemontese) è il comune in provincia di Torino che ospita la sede della Compagnia dei Caraibi importatore e distributore di distillati, vini e soft drink di fascia alta. Da premium a ultra-premium e prestige. Ma non solo. La Compagnia, che commercializza anche birre craft italiane, ha avviato una rivoluzione manageriale per valorizzazione le proprie risorse interne.

Quattro nuove nomine per il gruppo di Vidracco

Un poker di nomine volte ad ottimizzare i processi e incrementare il business dell’azienda sul mercato italiano e internazionale. Marketing, Comunicazione, Operations, Innovation le aree interessate dal riassetto. Operazione che conferma l’impegno, già espresso nel report di sostenibilità dello scorso luglio, nel supportare e promuovere il capitale umano. Un impegno preso nel solco della parità di genere e sui giovani. L’azienda può contare infatti su un organico con un’età media di 36,8 anni composto per il 47% da figure professionali femminili.

Sostenibilità e capitale umano due valori imprescindibili

“Il riassetto manageriale è una conseguenza naturale dei risultati raggiunti negli ultimi anni. La testimonianza di un business che sta crescendo. E’ necessario quindi poter contare su un organico più dinamico per far fronte all’aumento dei brand in portfolio. Oltre all’ottimizzazione dei processi che richiedono un approccio snello ed efficace. Sostenibilità e capitale umano sono due valori imprescindibili.” Ha detto Fabio Torretta General Manager dell’azienda.

Marta Damini, Marketing Director

Marta Damini, classe 1983, vanta oltre 10 anni di esperienza professionale in aziende multinazionali del settore FMCG (fast moving consumer goods). Ha sviluppato competenze trasversali nel customer e nel consumer marketing. “La direzione marketing avrà un ruolo strategico nel coordinamento delle aree di brand management, eventi e advocacy. L’obiettivo è quello di costruire piani di brand integrati in sinergia con la comunicazione e il commerciale. Inoltre puntiamo all’attivazione on field dei piani di marketing e un posizionamento vicino all’industry e alla community dei bartender.

Emanuele Frasson, Chief Customer Experience, Innovation & Change Officer

Il background professionale di Emanuele Frasson, classe 1984, parte dal mondo assicurativo con un competenze specifiche sulle tecnologie innovative. Dalla progettazione di soluzioni technology-driven di valore orientate al cliente, fino allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi, modelli di business. “Il mio ruolo in CDC è introdurre l’innovazione come processo trasversale in azienda, portandolo come asset nei flussi di organizzazione e di lavoro. Questo nuovo segmento avrà l’obiettivo di creare connessioni tra le diverse aree della società. E inoltre ridisegnare i processi al fine di poter interpretare la tradizione aziendale con un nuovo approccio. L’obiettivo è offrire la migliore experience di sempre.”

Diana Lisci, Chief Communication Officer

Diana Lisci, classe 1982, opera nel settore della comunicazione da 16 anni con un’esperienza consolidata nel settore delle PR, ufficio stampa e media relation. Negli anni si è estesa alla pianificazione strategica dei piani di comunicazione con un focus nel segmento Food&Beverage. Il suo percorso professionale unisce esperienza di agenzia e di azienda, un mix prezioso nello sviluppo di competenze e skills trasversali. “Il ruolo della unit di Comunicazione sarà quello di identificare e guidare toni e contenuti delle diverse aree aziendali. E inoltre definire strategie mirate per le differenti aree di business. L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio culturale aziendale e la costruzione di uno storytelling efficace e differenziato per media, target e content.”

Alessio Mirani, Chief Operating Officer

Alessio Mirani, classe 1981, ha maturato esperienza nel management in soggetti pubblici e privati del settore umanitario e socio-assistenziale. Ha supportato organizzazioni nell’analisi e nella validazione dei processi all’interno della catena di comando e controllo. E inoltre ha sviluppato competenze nel change management in ottica di efficienza funzionale e organizzativa. “Il mio ruolo in CdC è coordinare le attività operative aziendali, quali acquisti/approvvigionamenti, produzione, logistica e l’assistenza clienti post-vendita. L’obiettivo è quello di applicare i piani di sviluppo con lo scopo di renderli più efficaci e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di business. Naturalmente nel rispetto della filosofia aziendale. L’obiettivo è rendere più efficiente e strutturato il workflow aziendale.”

Chi è la Compagnia dei Caraibi

Società Benefit, è un’azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini, birre craft italiane e soft drink. Tra i suoi prodotti Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti ‘Premium e ‘Super Premium’. Compagnia dei Caraibi, nata nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita. Detiene un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato. Qualche sempio? Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands. Rum Plantation, anch’esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands. Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. L’azienda è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l’ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società.