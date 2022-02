Alfonsino consegna la spesa Eurospin a domicilio

Alfonsino è il nuovo servizio di food order&delivery dei centri italiani di piccole e medie dimensioni. Quotata su Euronext Growth Milan Alfonsino ha firmato un accordo con Zero1 S.r.l., società del Gruppo Balletta S.p.A. e affiliato di diversi punti vendita a marchio Eurospin nel sud Italia. L’accordo prevede il servizio grocery on demand, ovvero di consegna della spesa a domicilio, in 8 città del sud Italia nelle quali sono presenti punti vendita a marchio Eurospin.

Carmine Iodice amministratore delegato di Alfonsino

“Stiamo favorendo l’accesso ai brand più amati in Italia per ricevere la spesa a domicilio. Alfonsino è stato lanciato durante la pandemia con l’obiettivo di offrire un ulteriore supporto agli italiani. Il grocery-on-demand è diventato un servizio consolidato nel corso del 2021 per la nostra azienda. Ora grazie all’accordo con Zero1 s.r.l., Alfonsino diventerà sempre più un’app essenziale a disposizione dei nostri utenti”.

Alfonsino, è una startup fondata nel 2016 a Caserta. E’ specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni (tra 25 mila e 250 mila abitanti). Il servizio è attivo in 63 città e nei centri abitati limitrofi dove la Società effettua le consegne tramite un team di oltre 1000 driver assunti. Ha integrato la propria offerta con il servizio di order&delivery di vini e distillati, prodotti alimentari e di prima necessità. E anche farmaci, prodotti per lo sport, piante e fiori. La Società intende offrire il servizio “driver-less” e consolidare la propria posizione di leadership nei centri già presidiati. Inoltre intende continuare ad ampliare la propria offerta attraverso l’inclusione di nuovi prodotti.