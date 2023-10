CEVA Logistics distribuisce Signorvino

CEVA Logistics ha sottoscritto un contratto di distribuzione con il Gruppo Calzedonia per il brand Signorvino. Per chi non lo conoscesse il brand è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di enogastronomia. E soprattutto per coloro i quali abbiano la curiosità di scoprire l’enologia con il meglio della produzione italiana a prezzi accessibili.

CEVA si occuperà della distribuzione quotidiana della merce del brand

CEVA Logistics gestirà la distribuzione della merce di Signorvino in tutta Italia. In particolare garantirà a Signorvino una distribuzione quotidiana della merce presso i punti vendita da Milano a Bologna, da Firenze fino a Roma.

L’attività è resa possibile dalla nuova piattaforma Ground di CEVA Logistics situata a San Giuliano (MI). Posizionata strategicamente alle porte di Milano. La piattaforma distributiva di San Giuliano ha una superficie di circa 12.000 mq. La merce transita quindi presso l’HUB di San Giuliano, dove arriva in serata e riparte la mattina presto.

Attività a valore aggiunto: riforniti centri storici

Il servizio di distribuzione svolto per Signorvino presenta un’unicità che rende la distribuzione della merce un’attività a valore aggiunto. Il brand è presente con i propri negozi monomarca (33 negozi a fine 2023) in posizioni eccezionali, spesso all’interno di centri storici. Come per esempio il punto vendita Signorvino situato in Piazza Duomo a Milano. CEVA Logistics rifornirà i punti vendita di Signorvino anche in questo tipo di situazioni delicate, spesso caratterizzate da importanti vincoli o limiti orari.

Augusto Leonida, Head of Ground di CEVA Logistics Italia

“La dedizione delle nostre persone, insieme all’affidabilità delle nostre consegne, rappresentano alcuni degli elementi che ci distinguono e che ci hanno portato a questa partnership. Il valore aggiunto apportato CEVA a questa collaborazione sta nella nostra capacità di consegnare prodotti delicati come il vino in situazioni complesse, come le zone pedonali o le ZTL. Dimostra la nostra abilità nel superare sfide e nell’assicurare che il prezioso prodotto dei nostri clienti arrivi a destinazione in ogni circostanza.”