A CEVA Logistics il contratto con About You

CEVA Logistics si è aggiudicata un contratto di eCommerce a lungo termine con About You che consentirà ai clienti della piattaforma di moda tempi di consegna più rapidi.

Prosegue quindi l’espansione dell‘attività globale di eCommerce di CEVA Logistics che ha vinto un contratto quinquennale con About You. Si tratta di una delle piattaforme di moda in più rapida crescita in Europa. CEVA gestirà un nuovo stabilimento di 40.000 mq a Wroclaw-Magnice, in Polonia, sfruttando le sue capacità di automazione e tecnologia. Riuscirà a fornire una maggiore produttività e tempi di consegna più brevi per le attività di eCommerce di About You.

Uno stabilimento automatizzato e in posizione strategica

Il team di contract logistics di CEVA Logistics in Polonia sarà responsabile della gestione della nuova struttura altamente automatizzata e tecnologicamente avanzata. Fornirò a About You una logistica flessibile ed efficiente, necessaria per la sua espansione internazionale.

Inoltre, la struttura la struttura apporterà benefici economici alle comunità locali. Sono in arrivo circa 1.000 dipendenti per supportare le operazioni del magazzino 24 ore su 24. Grazie alla posizione strategica del nuovo centro di distribuzione CEVA Logistics servirà facilmente i clienti di About You in numerosi paesi. Per questo magazzino sono state avviate numerose soluzioni green implementate nel sito, compresi i pannelli solari per l’energia pulita.

Peder Winther managing director Europa di CEVA Logistics

“L’eCommerce continua ad essere un catalizzatore cruciale nel segmento di mercato della moda e dell’abbigliamento. L’esperienza del nostro team nel settore e le nostre solide capacità nell’eCommerce e nella contract logistics, migliorerà il servizio clienti di About You. Quindi otterremo una migliore evasione degli ordini e tempi di consegna più brevi. Il sito di Wroclaw-Magnice metterà in luce le nostre competenze in termini di innovazione ed implementazioni tecnologiche leader. Mentre il nostro team di circa 1.000 dipendenti fornirà maggiore efficienza e valore ai clienti di About You”.

