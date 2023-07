bonprix Italia cede il magazzino di Valdengo a Hermes Fulfilment

Hermes Fulfilment (HF) rileva il magazzino di Valdengo (BI) di precedente proprietà di bonprix Italia. Sia HF che bonprix Italia fanno parte di Otto Group, una delle più grandi società di e-commerce del mondo con sede ad Amburgo. Entrambe le aziende avranno quindi sede nel Valdengo Digital Hub.

La manovra strategica rientra nel progetto di ristrutturazione e riorganizzazione che bonprix Italia. L’obiettivo è quello di rafforzare le proprie attività core presenti e future. Inoltre centralizzare in Germania gran parte dei processi. La separazione degli asset mira ad un rafforzamento degli stessi.

HF ha vinto la gara per la gestione dei resi di About You

Da settembre 2024, infatti, le merci bonprix per il mercato dell’Europa meridionale verranno elaborate dal centro di spedizione Hermes Fulfilment a Haldensleben. Il trasferimento delle attività dal sito di Valdengo a HF crea le premesse per un successivo utilizzo della struttura.

HF ha vinto la gara per la gestione dei resi di About You (altra azienda facente parte di Otto Group). In questo modo, HF sfrutterà l’opportunità per gestire in futuro i resi di About You dell’Europa meridionale dal sito di Valdengo. A questi numeri, ne andranno aggiunti altri provenienti da attività di terze parti. Che fanno parte del Valdengo Digital Hub. Esistono già rapporti contrattuali con due clienti consolidati. Il trasferimento delle operazioni intralogistiche a HF rappresenta un opzione per il futuro. Il magazzino continuerà le proprie attività anche se le merci bonprix saranno gestite in Germania.

Importante insediamento di logistica moderna sul territorio biellese

I 26 lavoratori adibiti alle attività di magazzino confluiranno in due fasi in Hermes Fulfilment, alle condizioni retributive correnti. Inoltre, l’appalto in essere con la società di servizi del territorio, che a Valdengo occupa circa 200 operai, continuerà con la nuova azienda.

Cyril Ninnemann amministratore delegato di bonprix Italia

“Il passaggio del nostro magazzino a HF rappresenta una soluzione vantaggiosa per tutti. Da un lato, offriamo ai nostri dipendenti, clienti, fornitori di servizi e al territorio chiare prospettive future. Inoltre abbiamo trovato una soluzione per compensare il fatto che l’elaborazione dei pacchi bonprix verrà gestita dalla Germania. Allo stesso tempo, HF avrà una sede moderna con un team eccellente che si adatta molto bene alla loro rete”.

Kevin Kufs Ad di Hermes Fulfilment

“L’operazione si adatta ai nostri sforzi di internazionalizzazione con sedi in Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera che già esistono o sono in costruzione. La sede di Valdengo offre l’opportunità di un’ulteriore crescita. Il nostro obiettivo è utilizzare appieno la sede con la sua capacità di elaborazione”.

Chi è bonprix

bonprix Italia è parte del Gruppo Otto di Amburgo. E’ un e-commerce di abbigliamento per donna, uomo, bambino e tessile per la casa. Ha sede a Valdengo (Bi), nell’eccellenza del tessile mondiale. E’ un rivenditore di moda internazionale di successo e oggi raggiunge circa 15 miliardi di clienti attivi in circa 30 paesi. L’azienda, con sede ad Amburgo, fa parte del gruppo OTTO ed esiste dal 1986. Impiega circa 3.700 persone in tutto il mondo. Nell’anno finanziario 2021/2022 (28 febbraio 2022), il gruppo ha generato un fatturato di 1,97 miliardi di euro. I suoi clienti vivono la moda e lo shopping su tutti i canali. Dall’online, al catalogo o nel negozio bonprix di Biella. Con circa il 90%, l’e-commerce rappresenta la parte fondamentale delle vendite.