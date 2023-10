Capital Group nomina Benno Klingenberg-Timm

Capital Group è una delle società di investimento con un patrimonio in gestione di oltre 2.300 miliardi di dollari (30 giugno 2023). Ha nominato Benno Klingenberg-Timm come Head of Institutional del Client Group Europa e Asia (EACG). Klingenberg-Timm riporterà a Guy Henriques, Presidente del Client Group Europa e Asia di Capital Group. INoltre diventerà membro del Comitato di gestione dell’EACG.

Sarà responsabile del settore istituzionale per l’Europa e l’Asia

Benno sarà responsabile dell’espansione delle attività istituzionali dell’azienda, collaborando con i team dei clienti istituzionali locali. Fornirà servizi di investimento per le esigenze dei clienti, approfondendo le relazioni con i clienti istituzionali in Europa e Asia. Sarà basato a Singapore.

Benno proviene da UBS Asset Management, dove è stato Head of Institutional per l’Asia Pacifico. Ha ricoperto diversi ruoli senior, tra cui quello di Head of Global Sovereign Markets, APAC. E Managing Director per i clienti del Medio Oriente e sovrani. Durante la sua carriera in UBS, Benno ha lavorato a Singapore e a Zurigo.

Guy Henriques, Presidente del Client Group Europa e Asia di Capital Group

“Benno sarà determinante per lo sviluppo della nostra strategia di distribuzione istituzionale e per portare le nostre offerte di investimento a un maggior numero di clienti. Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante nel supportare investitori in Europa e in Asia nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari a lungo termine”.

Secondo Benno Klingenberg-Timm Capital Group è rinomato per le sue profonde capacità di ricerca, la sua filosofia di lungo termine e il suo track record di risultati.