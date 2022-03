Nuovi arrivi in EikonTech, Vectra Al e Capital Group

EikonTech ha nominato Ignacio Arenillas de Chaves y de la Iglesia a sales director di Eikontech per la Spagna.

Ignacio arriva in EikonTech con una consolidata ventennale esperienza nel settore del performance marketing, della pubblicità digitale e del business development. Come sales director Spagna avrà quindi la responsabilità di seguire l’intero mercato spagnolo. Gestirà un team di consulenti in continua espansione, che si occuperanno di supportare le agenzie nell’utilizzo della DSP e dei prodotti della suite EikonTech. Inoltre consoliderà la presenza dell’azienda in un’area di forte crescita per il business tramite nuovi accordi con i publisher locali.

Vectra Al nomina David Sajoto

Vectra AI ha nominato David Sajoto a vicepresidente della regione Asia-Pacifico e Giappone (APJ). Con oltre 20 anni di esperienza, David ha una comprovata esperienza nell’ideazione e nell’esecuzione delle strategie di business. Inoltre è anche esperto nei piani di go-to-market, per ottenere una decisa crescita dei ricavi e della redditività nella regione APJ.

Kat Ferris arriva in Capital Group

Capital Group è tra le società d’investimento più grandi e di maggior esperienza al mondo. Ha un patrimonio gestito di 2700 miliardi di dollari USA (dati al 31 dicembre 2021). Ha nominato Kat Ferris head of product development per l’Europa e l’Asia. Kat Ferris sarà basata a Londra e riferirà ad Alexandra Haggard, head of product and Investment Services per l’Europa e l’Asia.

Kat Ferris guiderà quindi il team responsabile dello sviluppo e della gestione dei prodotti e della governance della gamma di soluzioni di Capital Group rivolte ai clienti europei e asiatici. A lei è stata affidata anche la supervisione dell’espansione dell’offerta di Capital Group per gli investitori. Lo farà attraverso l’ampliamento della gamma dei fondi azionari, obbligazionari e multi-asset.

Kat Ferris vanta oltre 16 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale ed è specializzata nello sviluppo di prodotti per i mercati europei e asiatici. Arriva da Morgan Stanley Investment Management, dove ha ricoperto il ruolo di head of international product. Lì per quattro anni si è occupata di strategia di prodotto, di sviluppo, lancio e gestione di fondi d’investimento nell’area EMEA rivolti ai clienti retail e istituzionali. Prima di unirsi a Morgan Stanley ha lavorato come product manager presso Robeco.