Benetti salpa con Massimiliano Casoni

Casoni, che ha assunto il ruolo operativo lo scorso 4 settembre, sarà a riporto diretto del CEO Marco Valle e avrà il compito di sovrintendere e dirigere la gestione del cantiere Benetti. Il suo focus punterà sullo sviluppo di nuovi prodotti e la razionalizzazione e l’efficienza dei cantieri (Livorno e Viareggio).

La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento organizzativo e manageriale del brand

Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1995, Casoni ha rivestito ruoli di responsabilità all’interno di gruppi industriali internazionali. Anche del lusso per oltre 20 anni. Infatti, dopo una prima esperienza professionale presso il gruppo SCM, approda in Ferrari nel 1999. Nel 2000 entra in Maserati, rivestendo diverse cariche manageriali fino a diventare, nel 2002, Production Manager.

Dal 2005 al 2015 lavora in Ferrari, dove ha rivestito ruoli differenti, tra cui quello di Manufacturing Director e Team Leader Sviluppo Prodotto Vetture Gran Turismo. Nel 2012diventa Production Processes Director. Prima di assumere la carica in Benetti, Massimiliano Casoni è stato Chief Operating Officer presso il Gruppo Technogym per 8 anni.

Consolidare i punti di forza e cogliere le importanti nuove sfide dei prossimi anni

Con l’ingresso di Casoni, Benetti può contare ora su una squadra di manager, in gran parte cresciuti all’interno, di ancora più valore, un potenziamento necessario per continuare il percorso di crescita. Casoni contribuirà a confermare il Gruppo Azimut|Benetti come il primo cantiere al mondo per fatturato. Numero di barche in costruzione e ampiezza dell’offerta.

Benetti “The House of Yachting”

Fondato nel 1873 è lo storico cantiere italiano specializzato in yacht di lusso. Ogni yacht è unico, realizzato in base ai desideri del proprio Armatore. Progetta, costruisce e commercializza imbarcazioni in composito da 34 a 44 metri, e imbarcazioni in alluminio e acciaio da 37 fino a oltre 100 metri. Sono 6 le categorie della gamma: Class, Oasis, B.Yond, B.Now, B.Century e Custom. Parte del Gruppo Azimut|Benetti, leader mondiale del settore, Benetti impiega solo personale altamente specializzato nell’unità produttiva di Livorno, E inoltre nell’headquarter di Viareggio e negli uffici di Fort Lauderdale, Dubai, Hong Kong, e Londra.