Adicu affida lo sportello a Domenica Alexa Esposito

Domenica Alexa Esposito dello Studio Legale Biondi è stata nominata responsabile dello sportello Adicu l’Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti di Grosseto.

Adicu svolge un’attività di difesa dei consumatori e di conciliazione paritetica dei contenziosi tra consumatori e aziende in molti settori. Come assicurazioni, sicurezza stradale, risparmio energetico, trasporti, credito e risparmio, poste, Tlc e nuove tecnologie. Ma anche contratti, vendite fuori e dentro i locali commerciali, turismo, commercio, alimentazione, fisco e tributi.

Adicu per la solidarietà e la promozione sociale

L’associazione nasce da una precedente realtà associativa, costituita nel 2009. Vanta un bagaglio di esperienza nel settore consumeristico a 360 gradi. Dal 2009 a oggi Adicu, attraverso una rete diversificata di iniziative, si è sempre contraddistinta perseguendo obiettivi di solidarietà e promozione sociale. Inoltre attività di sostegno, formazione e informazione promuovendo campagne sia a livello nazionale che locale.

Adicu è una associazione autonoma con propri associati e con una composita organizzazione articolata in vari sportelli su tutto il territorio nazionale. E’ iscritta nel Registro Nazionale delle APS presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E’ un Associazione riconosciuta in base alla Legge, 7 dicembre 2000, n. 383.

Domenica Alexa Esposito: attenzione alle restrizioni della libertà personale

Lo Studio Legale Biondi è stato fondato nel 1985 dall’attuale titolare l’avvocato Settimio Biondi.

Fornisce assistenza legale sia in campo penale che in campo civile. In particolare, in campo penale, l’interesse è rivolto alla tutela di clienti sottoposti a procedimenti di natura penalistica.

Lo studio Biondi fornisce assistenza anche in campo di diritto penale con problematiche più lievi quali le violazioni al codice della strada. Fornisce anche le guide in stato di ebbrezza alcolica e la sospensione della patente di guida.