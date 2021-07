Il provider cloud storage Cubbit raccoglie 7 milioni di euro

Sette milioni di Euro sono stati raccolti per Cubbit, primo provider europeo di cloud storage distribuito, i cui servizi superano gli standard di mercato in termini di sicurezza, privacy e sostenibilità ambientale.

Cubbit, partner del progetto Europeo Gaia-X, è una startup italiana “deep tech” che sta contribuendo a costruire il Web 3.0. Internet del futuro è basato sulla combinazione tra tecnologie centralizzate già esistenti e nuove tecnologie distribuite. E nata nel 2016 dall’intuizione di 4 studenti universitari – il CTO Marco Moschettini, Stefano Onofri e Alessandro Cillario, entrambi co-CEO, e Lorenzo Posani, PhD. Ambisce a diventare il più importante fornitore di servizi cloud distribuiti al mondo. Questo garantendo il più alto livello di privacy by design, e senza fare uso di costosi e inquinanti data center.

Startup italiana “deep tech”

I finanziamenti sono composti da €3,5 milioni in aumento di capitale, €2,4 milioni in strumenti finanziari partecipativi (SFP) e 1,1 milioni in debito. Al Round A (aumento di capitale e SFP), hanno partecipato il Fondo Digitech – Azimut Libera Impresa (Gruppo Azimut), CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Evoluzione, GELLIFY. Anche i soci di IAG (Italian Angel for Growth, nel cui veicolo entrano anche le holding Moffu, Ulixes Capital e 10x Club di Federico Pistono), il Family Office di Massimo Prelz Oltramonti. Reinvestono Primo Ventures e Techstars – uno tra gli investitori mondiali più attivi con 9 Unicorni in portafoglio. Il capitale di debito sarà erogato da Smart&Start di Invitalia.

Un capitale per essere più operativi

Cubbit si è avvalsa dello studio legale Bird & Bird, con un team guidato dall’avv. Francesco Pezcoller, e del supporto dell’advisor finanziario Pierre-Edouard Jumel. Primo Ventures è stato assistito da Chiomenti con l’avv. Edoardo Canetta mentre i restanti investitori sono stati supportati dallo studio legale Portolano Cavallo. Questo team era composto dagli avv.ti Antonia Verna, Giorgio Ferrero e Chiara Sannasardo. Oltre ai fondatori dell’azienda, entrano nel CdA Gianluca Dettori, presidente di Primo Ventures, Fabio Nalucci, ceo di GELLIFY, e Mario Scuderi, managing partner di CDP Venture Capital.

Il capitale raccolto sosterrà l’operatività di Cubbit rafforzando la commercializzazione dei prodotti cloud grazie ad accordi di distribuzione nazionali e internazionali.

Le risorse finanziarie consentiranno di lanciare Next Generation Cloud Italian Pioneers, la prima soluzione cloud distribuita dedicata ad aziende, consorzi e amministrazioni pubbliche italiane. Agli attuali servizi di cloud storage “Sync&Share”, Cubbit andrà ad affiancare anche soluzioni di Backup e Object Storage.