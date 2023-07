Cubbit lancia un Advisory Board di super esperti

Si tratta di Alec Ross, Mikko Suonenlahti e Nicolas Ott che supporteranno l’espansione internazionale di Cubbit ed esploreranno nuove potenziali integrazioni tecnologiche.

Il primo provider europeo di cloud storage geo-distribuito, ha un advisory board Ross, Suonenlahti e Ott sosterranno Cubbit nel suo percorso di crescita internazionale. Ientificheranno nuove opportunità strategiche per lo sviluppo dell’azienda. Ross, Suonenlahti, e Ott hanno esperienza in ruoli di spicco nei settori della tecnologia, del cloud e delle telecomunicazioni.

Stefano Onofri, Co-CEO e Co-Founder di Cubbit

“In Alec, Mikko, e Nicolas abbiamo trovato leader internazionali che possono supportare l’ambiziosa espansione di Cubbit in Europa e negli Stati Uniti. Grazie all’innovazione e al know-how che abbiamo sviluppato in questi anni, abbiamo attiva una tecnologia abilitante che può essere applicata a una molteplicità di settori industriali. E soprattutto strategici come le Tlc, la difesa, la produzione e le banche. Il nostro advisory board internazionale sarà cruciale per lo sviluppo di integrazioni tecnologiche strategiche, che espanderanno la nostra presenza sul mercato”.

Alessandro Cillario, Co-CEO e Co-Founder di Cubbit

“Dalla nascita di Next Generation Cloud Pioneers, programma dedicato alle aziende italiane, stiamo ricevendo riscontri molto positivi dal mercato, con 130 aziende che hanno aderito al nostro network. Ci stiamo preparando ad espandere la nostra offerta in tutta Europa. La richiesta di tecnologie che garantiscano la sovranità dei dati e un’elevata sicurezza ci porta a una fase chiave del nostro processo di crescita. Inoltre della nascita di questo Advisory Board che ne è il primo passo. Nelle prossime settimane seguiranno altri annunci importanti”.

Chi sono i primi membri dell’Advisory Board

Alec Ross è un esperto di politica tecnologica americana, imprenditore e autore. Ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor for Innovation per Hillary Clinton durante il suo mandato come Segretario di Stato. E’ stato coordinatore del Technology & Media Policy Committee durante la campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008. È membro del CdA di Amplo, fondo di venture capital internazionale. Fa parte di svariati CdA di società specializzate in tecnologia, finanza, istruzione, risorse umane e sicurezza informatica.

“Il cloud è un mercato di oltre 500 miliardi di dollari e il suo valore supererà i mille miliardi di dollari entro il 2027. È raro che in un mercato così ricco ci sia così poca concorrenza. A parte Google, Amazon e Microsoft che si prendono una fetta del 65%, il resto è un oceano aperto, dove competono aziende americane e cinesi. E dove manca la presenza europea”.

Un network con oltre 130 aziende, imprese e istituzioni

Mikko Suonenlahti, finlandese di origine, è un business builder. Vanta un’esperienza di 50 anni a supporto di tech founders che si sono distinti come pionieri, dopo aver preso parte a circa 100 CdA in otto paesi. È stato lead investor nei primi round di finanziamento istituzionale di due aziende che hanno raggiunto un valore di oltre 1 miliardo di euro. E inoltre di due IPO statunitensi Nasdaq.

“Cubbit è unica, in quanto la sua tecnologia consente la continuazione della legge di Moore nel settore dello storage dei dati. Durante la mia carriera, il prezzo di 1 TB di storage è sceso da 33 milioni di dollari a circa 11 dollari al mese e Cubbit sta proseguendo in questo abbassamento di prezzo”.

Collabora anche con Aeroporto Marconi di Bologna, Amadori, Bonfiglioli, CNP Vita (Gruppo UniCredit), Granarolo, Comune di Marcheno, e Scm Group

Nicolas Ott, di nazionalità francese, è attualmente Senior Advisor di Ardian Infrastructure nel settore delle Tlc (uno dei più grandi fondi di investimento privati al mondo). E’ partner del fondo early stage Inovexus e amministratore indipendente di Totem Group (towerco del gruppo Orange). Conta una lunga esperienza nei settori telco e IoT. È stato Ad in Arqiva Telecom & M2M (Regno Unito), membro del CdA di Wireless Broadband Alliance . E inoltre vicepresidente in strategia, regolamentazione, pianificazione e affari pubblici in EE Ltd (Regno Unito).

“Il costante aumento delle reti 5G e FTTx evidenzia la presenza di una nuova opportunità per il settore delle telecomunicazioni per generare nuovi flussi di entrate e di ridurre i costi. Queste reti portano alla creazione di migliaia di terabyte di dati all’edge. E la crescente necessità di implementare edge cloud computing per fornire prestazioni applicative soddisfacenti. Con Cubbit, due servizi sono abilitati in un’unica piattaforma: servizi cloud con opex e capex bassi e servizi edge per intercettare la domanda edge e abilitare casi d’uso 5G”.





Da sinistra Ross, Suonenlahti e Ott.