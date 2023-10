Wildside arruola Sonia Rovai come Dg

Wildside annuncia un nuovo assetto aziendale con l’arrivo di Sonia Rovai come nuovo direttore generale della società del gruppo Fremantle. Senior Director delle Serie Originali del dipartimento Sky Studios Italia, Sonia Rovai riporterà direttamente a Mario Gianani, CEO di Wildside.

“Con Sonia Rovai in Wildside accogliamo una delle più stimate professioniste del settore audiovisivo, che, dopo tanti anni di successi in Sky, ricoprirà il ruolo di COO. Lavorerà al fianco mio e di Lorenzo Gangarossa per rafforzare ulteriormente la struttura della società”. Ha detto Mario Gianani, CEO di Wildside.

Sonia Rovai, Direttore Generale Wildside

“Entrare a far parte di Wildside, e del gruppo Fremantle, è un grande onore e una grande responsabilità. Metterò a disposizione le mie competenze ed il mio background professionale. L’obiettivo è di contribuire alla creazione di nuovi contenuti esclusivi e originali, capaci di parlare ad un pubblico internazionale. Inoltre consolidare l’eccellenza della nostra industria, è una sfida ed una opportunità che colgo con grande entusiasmo”.

Chi è Sonia Rovai

Sonia Rovai nasce a Milano nel 1975 e da oltre 25 anni lavora nel settore audiovisivo. Inizia il suo percorso collaborando alla realizzazione di produzioni entertainment per R.T.I.. Partecipa al lancio in Italia di alcuni dei Format internazionali di maggior richiamo di inizio 2000 quali “Chi vuol essere Miliardario” e “Grande Fratello“.

Nel 2004 approda a La7 dove lavora nella squadra de “L’infedele” di Gad Lerner. Entra in Sky nel 2006 al coordinamento del nascente dipartimento creativo dei canali Cinema. Assume poi il ruolo di Head of Production Services, con il compito di supervisionare produttivamente e contrattualmente tutte le produzioni originali Sky. Dal 2016 alla guida del dipartimento delle serie originali di Sky Italia, parte del recente polo Sky Studios, supportato e sostenuto da Comcast NBC Universal, ha al suo attivo oltre 80 Sky Originals.

Chi è WILDSIDE

Fondata nel 2009 ha prodotto film pluripremiati con talenti quali Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio e Saverio Costanzo. Ha partecipato ai maggiori festival Europei (Cannes, Venezia, Berlino) oltre a una lunga serie di grandi successi commerciali. Per la televisione ha prodotto 3 stagioni di IN TREATMENT; le serie 1992, 1993 e 1994. THE YOUNG POPE e THE NEW POPE, dirette dal premio Oscar Paolo Sorrentino e interpretate da Jude Law per HBO/SKY/CANAL +. IL MIRACOLO, il debutto televisivo dello scrittore Niccolò Ammaniti per SKY/ARTE. L’AMICA GENIALE, diretta da Saverio Costanzo e tratta dalla quadrilogia Best Seller di Elena Ferrante per HBO/RAI. WE ARE WHO WE ARE di Luca Guadagnino per HBO/SKY; ANNA di Niccolò Ammaniti per SKY/ARTE. THE GOOD MOTHERS di Julian Jarrold ed Elisa Amoruso per Disney +. E inoltre EVERYBODY LOVES DIAMONDS di Gianluca Maria Tavarelli per Prime Video.

Anche molte produzioni cinematografiche

Tra i tanti film, Wildside ha prodotto IO E TE di Bernardo Bertolucci. LE OTTO MONTAGNE diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh (Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022 e Miglior Film ai David di Donatello 2023). L’IMMENSITÀ di Emanuele Crialese con protagonista il premio Oscar Penélope Cruz, FINALMENTE L’ALBA di Saverio Costanzo. E inoltre è stata il partner italiano nella produzione del documentario PAVAROTTI del premio Oscar Ron Howard. Wildside è parte di Fremantle, uno dei più grandi creatori, distributori e produttori televisivi al mondo.