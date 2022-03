Un pool nazionale sostiene il progetto di Fincantieri negli Usa

Per la realizzazione di un terminal crocieristico nel Nord America di Fincantieri si sono messi in 4: CDP e Intesa Sanpaolo, SACE e SIMEST. Si tratta del più grande terminal crocieristico degli Stati Uniti inaugurato nel porto di Miami, uno dei più importanti su scala internazionale.

CDP e Intesa Sanpaolo hanno strutturato un finanziamento di 350 milioni di euro in favore di MSC, che consentirà a Fincantieri di realizzare l’infrastruttura. Il progetto è garantito da SACE e ha visto l’intervento anche di SIMEST per la stabilizzazione del tasso e il contributo in conto interessi.

Fincantieri, attraverso la propria controllata Fincantieri Infrastructure, progetterà e realizzerà per MSC Crociere un nuovo terminal e le annesse strutture per il molo. Ovvero uffici e parcheggi nella parte est del porto situato nella Biscayne Bay a Miami entro la fine del 2023.

Fincantieri segue i criteri previsti dai GBRS

L’infrastruttura è stata commissionata da MSC al Gruppo Fincantieri, che la realizzerà seguendo i criteri previsti dai Green Building Rating Systems (GBRS). Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di un’edilizia eco-compatibile. Il progetto avrà un’alta percentuale di efficienza energetica attraverso l’utilizzo di materiali ecosostenibili e tecnologie innovative di progettazione e costruzione. E da un lato limiterà l’impatto sull’ambiente, così come sulla salute e il benessere dei passeggeri, e riducendo al contempo i costi operativi. Il Terminal permetterà l’attracco contemporaneo di tre navi da crociera MSC, movimentando fino a 36mila passeggeri al giorno.

Massimo Di Carlo chief business officer e vice Dg di CDP

“Questa operazione si inserisce nel più ampio programma delineato dal nuovo Piano Strategico di CDP per lo sviluppo delle eccellenze del Paese. La realizzazione di questo progetto, in sinergia con il sistema bancario e gli altri partner, rappresenta un esempio virtuoso di sviluppo infrastrutturale all’insegna di sostenibilità e innovazione”.

Carolina Lonetti head of export finance & internationalization di SIMEST

“L’intervento a supporto del finanziamento di un’opera infrastrutturale di rilievo strategico per il gruppo Fincantieri e per il settore della cantieristica, in un’area geografica chiave quale quella nord americana. A conferma dell’impegno costante di SIMEST a sostegno del successo del Made in Italy nel mondo, da sempre punto di riferimento per la nostra mission”.

Richard Zatta Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo

“Il progetto è un esempio di come due eccellenze quali Fincantieri e MSC possano collaborare per lo sviluppo di importanti opere infrastrutturali a livello internazionale. Il gruppo garantisce particolare attenzione e sostegno alle operazioni che possano coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo infrastrutturale”.

