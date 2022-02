Storelist BtB pensa ai rivenditori

Storelist è la piattaforma B2B che consente ai rivenditori di rappresentare online migliaia di collezioni di prodotti ceramici, serramenti e rivestimenti. Consente inoltre di simularne virtualmente l’applicazione nell’ambiente della casa prescelto dall’acquirente. E’ un marketplace che permette all’utente di configurare una stanza in un ambiente grafico 3D per vedere, e non solo immaginare, l’estetica della propria casa.

Voilàp Digital è una società specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni ‘Smart Retail’ integrate per le aziende e i brand dei settori retail e manufacturing. E’ stata pioniera nel reinventare gli acquisti per ristrutturare la casa con Storelist.

Federico Caiumi ceo di Voilàp Digital

“La piattaforma rappresenta un’evoluzione del concetto di Phygital in quanto il cliente può scegliere comodamente a casa propria i prodotti che desidera. Il cliente inoltre può trovare il rivenditore più vicino e concludere l’acquisto in negozio dove verrà assistito nelle proprie richieste. La piattaforma è stata pensata per favorire l’incontro tra la domanda dei consumatori e l’offerta di retailer e reseller di serramenti, pavimenti, ceramiche e rivestimenti”,

Storelist support il retail business di ceramiche e rivestimenti

Storelist consente per sua natura ‘digitale’ di avvalersi nei punti vendita di un catalogo digitale realizzato da un team di creativi di Voilàp Digital dedicato. “In Voilàp Digital abbiamo scelto di supportare le logiche phygital entrate ormai nell’uso quotidiano sia dei consumatori che delle aziende produttrici. Stringiamo accordi con partner specializzati nell’out-of-home advertising e nel proximity marketing per arricchire l’offerta di Storelist”. Ha spiegato Caiumi.

Storelist da iniziale vetrina di visibilità online, diventa un ecosistema composto da touchpoint di vendita differenziati. E’ in grado di cooperare perfettamente per valorizzare i punti vendita locali, i brand a cui fanno capo. I possibili clienti in questo modo si preparano a visitare di persona lo store geograficamente più vicino a loro con le idee più chiare. E soprattutto con una visione di applicazione reale di prodotti nei loro ambienti domestici.