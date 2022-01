site By site arruola Davide Franchi

site By site agenzia di digital marketing e comunicazione con sede a Padova e Milano, nomina Davide Franchi nuovo Gm della sede milanese dell’agenzia.

Franchi ha 15 anni di esperienza nel mondo del digital marketing e della comunicazione, con ruoli di management e business. Ora inizia un nuovo percorso in agenzia con l’obiettivo di consolidare ed espandere le opportunità di sviluppo anche nella sede di Milano.

Ha conseguita la laurea presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Inizia la sua carriera in Tribal WorldWide nel 2000 come Project Manager. Nel 2007 entra in ContactLab come sales manager, per poi continuare il suo percorso prima in Antevenio Italia come business & marketing director fino al 2017. Poi in Amilon, azienda leader in Italia nelle soluzioni di gift card digitali, dove ha iniziato come sales director, diventando global client director.

In site By site come Gm avrà il compito di potenziare e guidare la crescita dell’agenzia, coordinando il team basato a Milano. “Attraverso le mie competenze e la professionalità maturata in questi oltre 15 anni. Spero di poter dare un forte contributo per raggiungere importanti e significativi obiettivi di sviluppo in una realtà che si sta affermando non solo in Veneto”.

Nicola Bruno co-fondatore di site By site

“La sua esperienza sarà importante per implementare lo sviluppo commerciale della nostra realtà e soprattutto per permetterci di continuare il percorso di crescita. Vogliamo aprirci a nuove opportunità, anche internazionale, e crediamo che la sua vision di advisor possa concorrere allo sviluppo di site By site.”

Si apre quindi una nuova fase del percorso di crescita sul mercato di site By site. Le competenze commerciali e di sviluppo di business maturate permetteranno di rafforzare la visione strategica omnicanale dell’agenzia. E contribuiranno inoltre a sviluppare le nuove opportunità che offre il digitale. Non mancherà inoltre la possibilità di esplorare nuovi mercati e prodotti, grazie alla sua recente esperienza in Amilon. Lì ha maturato competenze anche in ambito welfare e incentive.

Chi è site By site

E’ stata fondata nel 2004 da Nicola Bruno e Alberto Baracco come agenzia di web marketing e comunicazione specializzata in progetti omnicanale di innovazione strategica. Ha l’obiettivo di supportare le aziende nel definire ed intraprendere un percorso di trasformazione digitale.

Ha ultimato l’acquisizione dell’agenzia di comunicazione Beez Adv. Nel 2020 ha avviato una collana di libri Digital Investigation con l’obiettivo di avvicinare le persone al mondo della marketing technology. I primi usciti sono “La Ling Gao Gang”, “Sequestro Virtuale” e “Voice Technology. Le nuove sfide del marketing conversazionale e della digital transformation”.

site By site è certificata Google Premier Partner – tra le più esclusive e qualificanti certificazioni per le agenzie di web marketing. E’ associata IAB (Interactive Advertising Bureau).

