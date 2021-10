Barilla si chiede quanto valgono le sue campagne digitali

E’ una partnership all’insegna della misurabilità quella fra Barilla e ShopFully, che oltre a misurare le visite in store, ha come obiettivo anche il sell out generato dalle campagne digitali. La tech company italiana connette 30 milioni di consumatori online con 250 mila negozi fisici ed è specializzata nel misurare i risultati delle attività di drive to store. Infatti, ShopFully, oltre a misurare le visite in store con una precisione del 98,8% validata da Nielsen, calcola il sell out generato dalle campagne digitali. Garantisce così la completa misurabilità dei risultati lungo tutto il percorso di acquisto.

Oltre alla misurazione delle visite in store, ora calcola anche il sell out generato dalle campagne digitali

Barilla, col supporto di OMD che affianca l’azienda nella pianificazione media, ha deciso di investire sui tre marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile). Questo per raggiungere i responsabili di acquisto geo-localizzati in prossimità dei punti vendita e accompagnarli lungo tutto il processo di acquisto. Grazie alla piattaforma tecnologica di ShopFully e a una metodologia di tracciamento e analisi del venduto per pv. Barilla presidia la comunicazione digitale attorno ai negozi selezionati.

Nel momento e col formato migliore per il consumatore, misura i risultati della campagna sia nelle visite in store, sia di sell out. In meno di un mese, questo ha portato a generare, nei p.v. un aumento medio del sell out dei prodotti interessati del +5,3%. E inoltre un un aumento medio del sell out delle categorie di appartenenza del +3.3%.

“Il corretto presidio dei canali utilizzati dagli utenti geolocalizzati in prossimità dei punti vendita è strategico nell’ottica di una trasformazione digitale che renda i negozi sempre più trasparenti e navigabili. Su questo nodo cruciale si sviluppa la collaborazione con ShopFully, le cui capacità analitiche permettono di sviluppare insights utili per comprendere come e dove muoversi”.

Marco Durante vp sales & marketing Italia di ShopFully

“Essere riusciti a integrare un nuovo ed importante KPI nella nostra offerta, quale la misurazione del sell out generato dalle campagne di drive to store, è un valore aggiunto di elevata importanza. Ora siamo in grado di garantire la misurabilità in ogni fase del percorso di acquisto. Siamo orgogliosi di aver contribuito al successo di uno dei brand di Barilla. La nostra attività ha permesso di valorizzare l’impatto positivo sia sul brand che sulla categoria di riferimento,. Questo grazie alle campagne Drive to Store realizzate in prossimità dei punti vendita coinvolti dall’attività”.

Share