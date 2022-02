Spitch arruola Nataskia Cerfeda

Spitch, azienda specializzata in soluzioni di tecnologia vocale, ha nominato Nataskia Cerfeda business development manager della branch italiana.

Nel suo nuovo incarico Nataskia, che riporterà direttamente a Piergiorgio Vittori, VP business development worldwide e regional manager dell’azienda. Il suo obiettivo sarà quello di ampliare il network relazionale del brand per favorire la crescita nel nostro Paese.

In particolare, a lei il compito di identificare nuovi lead, di stabilire contatti e di costruire relazioni con potenziali clienti e partner, proponendo a ciascuno la miglior offerta. Fornirà consigli su nuovi prodotti o soluzioni in base alle singole esigenze, raccogliendo dati di mercato. E inoltre posizionando i prodotti e le soluzioni dell’azienda nella rete di contatti dei dipendenti.

Nataskia Cerfeda ha maturato una forte esperienza come technical account manager, project manager & pre-sales su prodotti e soluzioni IT in ambito bancario e telco. Arriva in Spitch, dopo un lungo periodo come business developer e responsabile commerciale in differenti società di consulenza IT. Può vantare un expertise pluriennale nella gestione dello sviluppo di nuovi account e nella vendita di differenti soluzioni software e servizi alle Pmi.

Nataskia Cerfeda business development manager

“La mia carriera è incentrata sull’aiutare le aziende nel proprio percorso di trasformazione digitale. Con Spitch sento che questa missione si espleterà al massimo, proprio grazie alla tecnologia d’avanguardia offerta dal brand.”

Piergiorgio Vittori, VP business development worldwide

“Siamo certi che, in qualità di nuova ‘voce’ di Spitch, l’ingresso nel team di Nataska giocherà un ruolo cruciale nella nostra crescita sul mercato italiano. Identificando i nostri futuri clienti e spiegando loro tutto il valore aggiunto delle nostre soluzioni”.

A proposito di Spitch

Spitch è un’affermata azienda svizzera con presenza globale, fornitore leader di soluzioni di communication automation. E’ in grado di ridurre costi, incrementare il fatturato e migliorare la customer satisfaction. Nel 2019 è stata riconosciuta da Gartner “cool vendor” nel settore delle tecnologie vocale.