Massimo Giovannetti country manager Spitch

Spitch.ai, azienda specializzata in soluzioni di tecnologia vocale, rafforza il proprio team italiano con Massimo Giovannetti in qualità di Country Manager Italy.

Giovannetti fungerà da guida dell’azienda all’interno del mercato italiano, coordinando le attività di sviluppo strategico dell’azienda sul territorio. Punterà all’espansione dell’azienda nel settore banking, assicurativo, utilities, nei Call/Contact Center e nelle telecomunicazioni.

L’azienda arricchisce il suo team con un nuovo talento

Manager con un solido background nell’Information Technology e nei processi di digital transformation, Giovannetti si è specializzato nella vendita di soluzioni SaaS, IaaS e PaaS. Ha lavorato nella Pubblica Amministrazione, verticali Telco e Finanziarie, nonché partner di canale di distribuzione mondiale. Prima di Spitch ha ricoperto il ruolo di Sales Director in Dell, Syncplicity, Selerant e PerVoice, dove ha potuto affinare le proprie competenze nelle tecnologie vocali.

Piergiorgio Vittori, Amministratore Unico di Spitch.ai Italy e International Managing Director di Spitch.ai

“Giovannetti ha dimostrato un forte orientamento al risultato e la capacità di costruire e gestire tanto sistemi di vendita complessi. Quanto partnership strategiche nei settori IT, Cloud e Software. Siamo felici di accoglierlo nel nostro team, stimolando la crescita della nostra azienda. Puntiamo verso una nuova frontiera della trasformazione digitale italiana e dell’intelligenza artificiale”.

“Spitch è più di una società di software. Ottimizza la comunicazione vocale e aiuta le aziende a comprendere e servire meglio i propri clienti attraverso l’uso dell’elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning. In Spitch sento la massima affinità con il proposito che da sempre accompagna tutte le mie avventure lavorative. Fare la differenza; e sono certo che, in questo team, la faremo”.

A proposito di Spitch.ai

E’ un’azienda svizzera con presenza globale, fornitore leader di soluzioni di communication automation, in grado di ridurre costi, incrementare il fatturato e migliorare la customer satisfaction. Nel 2019 Spitch è stata riconosciuta da Gartner “cool vendor” nel settore delle tecnologie vocali.

Ciascuna soluzione è parte integrante della piattaforma di comunicazione di Spitch, basata su tecnologie proprietarie. La piattaforma è dotata di una serie di tool che permettono lo sviluppo di soluzioni sia on premise che in cloud, con un livello di complessità minimo e un rapido time-to-market. La piattaforma di comunicazione di Spitch consente di delegare le attività ripetitive ad assistenti virtuali potenziati dall’IA, che coadiuvano i clienti nella soddisfazione di richieste standard e contemporaneamente garantiscono agli operatori umani il tempo necessario per la gestione di problematiche complesse.