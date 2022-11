E’arrivata Alessandra Peterlin. Da oggi Spitch ha più voce

Spitch.ai ha conferito ad Alessandra Peterlin la direzione dell’attività di vendita a livello italiano nel ruolo di Director of Sales and Consultancy. Nel suo nuovo incarico, sarà il primo punto di contatto commerciale per i clienti e i partner di Spitch in Italia,. Collaborando inoltre con il team di prevendita per individuare e proporre a clienti e partner le soluzioni tecniche più adatte alle diverse esigenze aziendali.

Prima del suo ingresso in Spitch, azienda internazionale specializzata in soluzioni di tecnologia vocale, Alessandra ha sviluppato un ampio bagaglio di esperienze. Dove? In Transcom, dove in qualità di Senior Client Services Manager si è occupata di guidare strutture complesse nella generazione di valore e nello sviluppo del business.

Alessandra vanta oltre 10 anni di esperienza nell’ Account and Operations management, nei settori dell’outsourcing/offshoring e nel customer service

Possiede competenze che spaziano dallo sviluppo del business alla customer experience e il people management, dal service providing alla pianificazione aziendale, fino all’operation management. “La miglior customer experience possibile è l’obiettivo professionale che mi accompagna ormai da anni. Spitch è il posto giusto per contribuire alla trasformazione digitale del nostro paese”.

“Sono certo che la sua expertise, il forte orientamento al risultato e la sua spiccata attenzione al cliente giocheranno un ruolo cruciale nella nostra evoluzione”. Ha commentato Piergiorgio Vittori, Amministratore Unico di Spitch.ai Italy e International Managing Director di Spitch.ai

A proposito di Spitch.ai

Si tratta di un’affermata azienda svizzera con presenza globale, fornitore leader di soluzioni di communication automation, in grado di ridurre costi, incrementare il fatturato e migliorare la customer satisfaction. Nel 2019 è stata riconosciuta da Gartner “cool vendor” nel settore delle tecnologie vocali. La piattaforma è dotata di una serie di tool che permettono lo sviluppo di soluzioni sia on premise che in cloud, con un livello di complessità minimo e un rapido time-to-market. La sua piattaforma di comunicazione consente di delegare le attività ripetitive ad assistenti virtuali potenziati dall’IA. Assistenti che coadiuvano i clienti nella soddisfazione di richieste standard e contemporaneamente garantiscono agli operatori umani il tempo necessario per la gestione di problematiche complesse.