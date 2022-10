Danilo Rivalta entra nell’advisory board di Spitch

Danilo Rivalta, presidente del CdA di Finix Technology Solutions, è entrato a far parte del Board di Spitch.ai, azienda internazionale specializzata in soluzioni di tecnologia vocale. L’obiettivo è quello di contribuire alla rapida crescita sul mercato italiano di un’azienda che ha fatto dell’IA il suo focus.

Promuovere il brand e di sviluppo del business

“Spitch ha già una grande squadra in Italia e punta ad aumentare la sua presenza”. Dice Rivalta. “A mio avviso, l’Italia è un mercato che predilige la tecnologia di qualità e partner affidabili. In qualità di membro dell’advisory board, metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire a promuovere il brand e le iniziative di business development in questo Paese”.

Un rafforzamento che riconferma la volontà di puntare sul mercato italia

L’advisory board di Spitch è composto da persone che partecipano alla definizione e all’attuazione degli obiettivi e della strategia aziendale a breve, medio e lungo termine. Come la consulenza su una governance aziendale efficiente, sull’aumento delle opportunità commerciali. E anche sul miglioramento dei prodotti e delle soluzioni e sul posizionamento all’interno del mercato.

“Grazie alla sua expertise nel mercato, Danilo potrà concorrere in maniera unica a rendere Spitch uno dei protagonisti della trasformazione digitale italiana. In questo contesto ci contraddistinguiamo con un’offerta guidata dall’intelligenza artificiale e capace di cambiare completamente la quotidianità vissuta dalle aziende”. Ha commentato Piergiorgio Vittori, amministratore unico di Spitch.ai Italy e International Managing Director di Spitch.ai

A proposito di Spitch.ai

E’ un’azienda svizzera con presenza globale, fornitore leader di soluzioni di communication automation, in grado di ridurre costi, incrementare il fatturato e migliorare la customer satisfaction. Nel 2019 è stata riconosciuta da Gartner “cool vendor” nel settore delle tecnologie vocali. Ciascuna soluzione è parte integrante della piattaforma di comunicazione di Spitch, basata su tecnologie proprietarie. La piattaforma è dotata di una serie di tool che permettono lo sviluppo di soluzioni sia on premise che in cloud, con un livello di complessità minimo e un rapido time-to-market. La piattaforma di comunicazione consente di delegare le attività ripetitive ad assistenti virtuali potenziati dall’IA, che coadiuvano i clienti nella soddisfazione di richieste standard. E contemporaneamente garantiscono agli operatori umani il tempo necessario per la gestione di problematiche complesse.