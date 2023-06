Sofitel Roma nomina Elodie Lacroix

Elodie Lacroix assume la direzione generale del Sofitel Roma Villa Borghese. Lacroix vanta una vasta esperienza in prestigiose strutture di grandi gruppi.

“Sono onorata di questa splendida opportunità di assumere la direzione generale di un hotel così emblematico e prestigioso come il Sofitel Roma Villa Borghese. In collaborazione con i team dell’hotel, continueremo a rendere la struttura un luogo di vita e di incontro nel cuore della Città Eterna”. Ha detto Elodie Lacroix, Direttrice Generale del Sofitel Roma Villa Borghese.

Lacroix ha una lunga carriera nel settore alberghiero la porta ora alla Direzione Generale di questa struttura del marchio di lusso Sofitel. Al Sofitel Roma Villa Borghese, Elodie LACROIX supervisionerà le operazioni, i team e guiderà le prestazioni della struttura nel suo complesso. Con la sua solida esperienza di oltre 15 anni all’interno di Accor, Arora, Jumeirah e Hilton. In particolare come Direttrice Vendite o Direttrice Marketing, Lacroix metterà a disposizione di questo hotel tutte le sue competenze e il suo know-how.

Chi è Elodie LACROIX

Laureata con un Master in Management presso una scuola di economia nel 2007, Elodie Lacroix ha iniziato la sua carriera come Account Manager in Accor in Lussemburgo. Questo prima di entrare a far parte dei team di vendita e marketing di Sofitel a Londra nel 2009, seguito dal gruppo Arora nel 2010. Nel 2012 è diventata Direttrice Vendite Globali del Gruppo Jumeirah. Poi ricoperto il ruolo di Direttrice Vendite e Marketing di Le Royal Monceau (Raffles) a Parigi, dal 2014 al 2016. Nel 2016 è diventata Direttrice Commerciale del Rome Cavalieri Waldorf Astoria. All’inizio del 2023 si è presentata una nuova opportunità e Accor le ha offerto la direzione del Sofitel Roma Villa Borghese.

Chi è Sofitel Roma Villa Borghese

Situato in una posizione tranquilla nel centro di Roma, il Sofitel Roma Villa Borghese è un ex palazzo romano del XIX secolo. Si trova a pochi passi da alcuni dei più noti punti di riferimento culturali e parchi della città, tra cui Fontana di Trevi, Villa Medici e Piazza di Spagna. Con l’atmosfera tipica di una casa romana, l’hotel ha creato un ambiente rilassato e tranquillo che dà la sensazione di essere immersi nell’essenza di questa pittoresca città italiana.

Settimo, l’elegante lounge e ristorante sulla terrazza dell’hotel, è un rifugio che offre viste panoramiche sugli splendidi giardini di Villa Borghese e sulla Basilica di San Pietro.

Chi è Sofitel

Fondato nel 1964, Sofitel è il primo marchio internazionale di hotel di lusso originario della Francia, con oltre 120 hotel in molte delle destinazioni più ambite del mondo. Sofitel comprende anche una selezione di hotel di lusso storici sotto l’insegna Sofitel Legend. Tra gli hotel di spicco del portafoglio Sofitel figurano il Sofitel Paris Le Scribe Opera, il Sofitel London St James, il Sofitel Dubai The Obelisk. Inoltre il Sofitel Legend Old Cataract Aswan, il Sofitel Mexico City Reforma, il Sofitel Legend Santa Clara Cartagena. Inoltre il Sofitel Legend Metropole Hanoi e il Sofitel Ambassador Seoul. Sofitel fa parte di Accor. Il gruppo è leader mondiale dell’ospitalità con oltre 5.400 strutture in più di 110 Paesi, e partecipa a ALL – Accor Live Limitless. Si tratta di un programma di fidelizzazione che dà accesso a un’ampia gamma di premi, servizi ed esperienze.