SAXUN a Milano con le pergole bioclimatiche

SAXUN marchio spagnolo produttore di pergole bioclimatiche, presenta le nuove soluzioni di protezione solare. E ha scelto MADE Expo, fiera di riferimento nel settore delle costruzioni del Nord Italia.

MADE Expo ch si svolgerà a Milano dal 15-18 novembre è lasede scelta dal marchio spagnolo per presentare al settore le sue più recenti soluzioni. Sarà presente un vasto pubblico italiano e internazionale di progettisti, imprese di costruzione e manutenzione, produttori, distributori, studi professionali e PA.

Innovazione e sostenibilità

La scelta di esporre a MADE Expo nasce dall’attenzione che il salone milanese ha riservato nell’edizione 2023 ai temi dell’innovazione e della sostenibilità. La mostra Building Envelope infatti si concentrerà sull’esposizione di finestre e porte, sistemi di facciata e di copertura, componenti e accessori. E anche macchinari per la produzione di porte e finestre, vetro, serramenti industriali e soluzioni di schermatura solare e automazione. Nonché zanzariere, per fornire a SAXUN il contesto ideale per promuovere i prodotti per la protezione solare. Dalle pergole bioclimatiche alle tende da sole, passando per i Windscreen e i frangisole.

Presso lo stand (G01-09 H02-10, Pad. 3), SAXUN svelerà la versatilità, la funzionalità, la robustezza e l’avanguardia delle soluzioni di protezione solare,. Come il BIM (Building Information Modeling) sistema digitale di riferimento per quanto riguarda la tecnologia applicata al design di esterni ed interni.

Sede Saxun

Riccardo Pirani, direttore della sede italiana di SAXUN

“Attraverso la partecipazione in grande stile al MADE Expo 23 intendiamo mostrare agli addetti ai lavori il potenziale di SAXUN in Italia. Operiamo nel mondo attraverso una rete di distributori e in Italia abbiamo una sede a Ferrara, dove vengono prodotte le soluzioni di protezione solare specifiche per il mercato italiano. Le nostre pergole bioclimatiche riscuotono interesse per le loro caratteristiche estetiche e tecniche. Ma soprattutto per l’affidabilità di un marchio di lunga esperienza e per le garanzie offerte in termini di assistenza, installazione, ricambistica e manutenzione”.

Fiera Milano Rho, stand G01-09 H02-10, Pad. 3, dal 15 al 18 novembre

SAXUN è il marchio commerciale dell’azienda spagnola Gimenez Ganga, fondata nel 1959 a Sax nei pressi di Alicante. E’ specializzata in sistemi di protezione solare per l’edilizia privata e commerciale come tende, tendoni, persiane, zanzariere, vetrate scorrevoli, tapparelle, serrande. E anche porte automatiche, motorizzazioni e automatismi. Con circa 800 dipendenti produce e distribuisce in 70 Paesi nel mondo. In Italia opera attraverso la sede di Ferrara.