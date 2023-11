RedFish LongTerm Capital punta sulla diagnostica

RedFish LongTerm Capital specializzata in investimenti in PMI ha approvato la sottoscrizione di un aumento di capitale a valore nominale nella società PureLabs. Quest’ultima è attiva nella diagnostica clinica. L’investimento è di 4 milioni, a fronte di un aumento di capitale totale deliberato di 15 milioni di euro.

Considerando le sottoscrizioni già perfezionate dei soci pre-esistenti della PureLabs e sommando la sottoscrizione di RFLTC l’aumento di capitale nella PureLabs è di 12,5 milioni. RFLTC a seguito della suddetta sottoscrizione deterrà una partecipazione di minoranza pari a circa il 32%.

Nel caso di una successiva sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale, RFLTC deterrà una partecipazione di minoranza pari del 26% del capitale sociale di PureLabs

PureLabs S.p.A. è stata fondata nel dicembre 2022 da Nino Lo Iacono e svolge attività di acquisizione, gestione e integrazione di centri di diagnostica clinica. Obiettivi: creare una piattaforma articolata capace di generare economie di scala, sinergie e valore. Realizzare proventi mediante un meccanismo di cessione dell’investimento ad operatori strategici o finanziari, ovvero sul mercato.

L’operazione rientra negli obiettivi di sviluppo indicati da RFLTC in relazione all’impiego dei proventi derivanti dalla quotazione in borsa. Acquisizione di nuove partecipate in settori con prospettive di crescita positive in ottica di sviluppo, creazione di valore. E inoltre un migliore bilanciamento dei rischi industriali.

RFLTC realizzerà l’operazione di sottoscrizione attraverso utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie: 12 milioni al 30/09/2023.

Paolo Pescetto, Presidente di RFLTC

“PureLabs ha ottime opportunità di sviluppo grazie all’esperienza del management e al modello di business proposto, capace di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più ampio. RFLTC affiancherà la società nel percorso di crescita e accelerazione. Lo faremo attraverso operazioni di add-on importanti, per creare un primario player sul mercato italiano”.

Andrea Rossotti, Ad di RedFish LongTerm Capital

“Il mercato della diagnostica in Italia vale oggi oltre 4,6 miliardi di euro e registra un trend positivo, favorito anche da una maggiore attenzione riservata.

Le risorse finanziarie dell’Emittente al 30/09/2023 pari a Euro 12 milioni circa sono in diminuzione rispetto alle risorse finanziarie al 30/06/2023 pari a Euro 13,7 milioni. Questo a seguito della conversione da parte di RFLTC in data 28/07/2023 dei 1.044.697 “Warrant Solid World 2022-2025”, in 522.348 azioni ordinarie di Solid Word Group. Con versamento del relativo prezzo di esercizio complessivo di Euro 1.149.166,70.

Obiettivi dell’acquisizione ed effetto dell’operazione sull’Emittente

RFLTC apporterà le proprie competenze nell’ambito della strutturazione di operazioni di M&A, ricerca di nuove risorse finanziarie necessarie alle operazioni di M&A. E nell’ambito del processo di crescita aziendale.

L’obiettivo è quello di dar vita ad uno dei principali poli di diagnostica polispecialistica operanti in Italia. Si propone un modello di servizio capace di sfruttare le potenzialità dei canali digitali e di offrire ai pazienti percorsi personalizzati di prevenzione, benessere e longevità. RFLTC svolgerà il ruolo di Lead Investor al fine di accelerare il progetto di sviluppo industriale sia per crescita organica e sviluppo sinergie sia per acquisizioni. Obiettivo: permettere a PureLabs S.p.A. di raggiungere un giro d’affari di Euro 50 milioni nei prossimi 3 anni. E inoltre posizionarsi tra i leader di mercato.

PureLabs sta sviluppando una pipeline di acquisizioni di aziende target su una geografia estesa all’intero territorio nazionale

Il mercato di riferimento esprime interessanti potenziali di sviluppo, in quanto ancora costituito da numerose realtà di medio piccole dimensioni, spesso a gestione familiare, ed è contraddistinto da un elevato livello di frammentazione (Fonte: Management PureLabs S.p.A.). PureLabs S.p.A., con il supporto di RFLTC, intende contribuire al consolidamento dell’intero settore. La strategia di sviluppo prevede l’acquisizione e il rafforzamento di tali aziende, al fine di farle convergere in un unico gruppo, mantenendo anche come soci di minoranza gli stessi soci fondatori dei laboratori, valorizzando le professionalità locali e sviluppando servizi sanitari di prossimità all’avanguardia. Il piano di aggregazione e digitalizzazione dei servizi consentirà di aumentare l’efficienza dei servizi offerti e promuovere sinergie ed economie di scala.