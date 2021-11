Perchè Picking Farma si unisce a Bomi Group? Per formare un operatore logistico leader in Europa nel settore healthcare. L’unione permetterà a Bomi di diventare un operatore logistico sanitario leader in Spagna e migliorerà la capacità di Picking Farma di supportare i suoi clienti in Europa.

Picking Farma da 20 anni fornisce soluzioni logistiche ad aziende del settore farmaceutico, veterinario e cosmetico. Azienda storica a conduzione familiare fondata nel 1998 a Barcellona si concentra sullo stoccaggio, raccolta e trasporto dei prodotti, per conto terzi.

Questa operazione permetterà quindi a Bomi di diventare un operatore logistico sanitario leader in Spagna e di rafforzare la sua presenza nel settore della logistica farmaceutica. Picking Farma dispone di 5 stabilimenti, 4 in Catalogna e 1 nelle Isole Canarie, per 52.000 mq di magazzini a temperatura controllata all’avanguardia. Inoltre detiene 118.000 posti pallet per lo stoccaggio in condizioni di GDP +15º+25ºC e 3.000 posti pallet a +2+8°C e un’officina farmaceutica autorizzata dall’AEMPS per il ri confezionamento di prodotti farmaceutici.

Il software WMS permette all’azienda di garantire la totale tracciabilità dei prodotti dal momento in cui arrivano al magazzino fino alla spedizione, ottimizzando tutti i processi logistici.

L’intento è quello di espandere la presenza di Picking Farma a Madrid nel prossimo futuro rafforzare l’offerta del Gruppo Bomi in Europa nell’industria farmaceutica. Marco Ruini sarà nominato presidente del cda e Francisco Castro continuerà nella società come vicepresidente della strategia e riferimento in Spagna. Jordi Cusidò e il team di gestione continueranno a guidare l’azienda in Spagna.

Felipe Morgulis coo del gruppo Bomi

“Pincking Farma è un punto di riferimento nel mercato spagnolo. Permetterà al Gruppo Bomi di espandere la sua leadership nell’area del Mediterraneo e sviluppare interessanti strategie di cross-selling”.

Chi è Bomi Group

Bomi è una multinazionale italiana leader nel campo della logistica integrata a servizio del settore Healthcare. E’ il partner logistico di 150 clienti a livello mondiale tra cui i principali players nei settori dei dispositivi medici, diagnostica in vitro, biomedicale e farmaceutico. E’ presente attraverso proprie società controllate e partecipate in 20 Paesi nel Mondo, con un focus in Europa e Sudamerica. Impiega 2.400 dipendenti e dispone di una flotta di proprietà con cui effettua consegne giornaliere a ospedali, cliniche, laboratori, farmacie e pazienti domiciliari.

