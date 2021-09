Perdichizzi, Vezio, Pannunzio, Piccini cambiano poltrona

Il mese di settembre è da sempre considerato il più proficuo e interessante per cambiare poltrona. Ovvero salire di grado, ottenere nuovi incarichi e migliorare le prospettive economiche e di crescita professionale.

Antonio Perdichizzi confermato presidente Junior Achievement Italia

Antonio Perdichizzi è stato riconfermato presidente dell’associazione Junior Achievement Italia. Perdichizzi è un imprenditore fondatore di Tree del gruppo Opinno, azienda del settore dell’open innovation e dell’education. Il manager è vicepresidente dell’advisory board di Unicredit Sicilia, di cui è membro dal 2015, e alumnus dell’International visitor leadership program del dipartimento di Stato americano.

Perdichizzi inoltre è chairman del board di Junior Achievement Italia composto da rappresentanti di realtà che da diversi anni sostengono l’associazione. Tra questi: ABB, Assolombarda, Citi Itali, Credit Suisse, Fondazione EY e EY Italia, ManpowerGroup, Gruppo Mediobanca e LCA Studio Legale.

Nuveen nomina Samantha Vezio

Cambio di poltrona anche in casa Nuveen che rafforza il team italiano con la nomina di Samantha Vezio a marketing manager. Samantha Vezio metterà a disposizione di clienti e media l’esperienza di Nuveen nei mercati privati e pubblici. E in particolare il suo track record distintivo nel responsible investing. Vezio seguirà l’Italia e i mercati dell’Europa meridionale e sarà basata presso la sede di Milano, dove il team di Nuveen conta 10 professionisti. Vezio ha lavorato sia in società di beni di consumo (fra cui Prada e Pearson), sia in società di consulenza e attive nel settore degli investimenti alternativi. Nuveen è una società attiva negli investimenti a livello globale con 1,2 trilioni di dollari di asset.

Una poltrona super per Marco Pannunzio nuovo ad di TotalEnergies Marketing Italia

TotalEnergies Marketing Italia ha nominato Marco Pannunzio (nella foto di apertura) nuovo ad. Pannunzio, 58 anni, è entrato nella compagnia nel 1985. Nel 2005 è stato retail manager di Total UK. Nel 2008 è stato direttore carburanti e combustibili di Total Italia e nel 2010 era direttore specialità di TotalErg. Sempre nel 2010 Pannunzio è stato presidente e ad di Totalgaz e Bitumtec, nonché vicepresidente di Assogasliquidigpl in Italia. Nel 2013 è entrato poi a far parte, in qualità di ad, della squadra Total in Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia ed Ungheria.

Nel 2016 è stato ad di Total Romania, portando la filiale rumena ad una posizione di leadership nella vendita di lubrificanti. L’annuncio è stato dato durante l’evento istituzionale di TotalEnergies Marketing Italia Spa a Roma, il 9 settembre presso l’Ambasciata di Francia. Nello storico Palazzo Farnese erano presenti l’Ambasciatore francese Christian Masset e Thierry Gourault, executive vice president south-eastern Europe di TotalEnergies Marketing & Services.

AlgoWatt ha nominato Paolo Piccini nuovo ceo

Cambio di poltrona anche per Paolo Piccini nominato nuovo ceo di algoWatt – presieduta da Stefano Neri – con l’obiettivo di accelerare la crescita della società nel settore GreenTech. Il manager ha 60 anni e si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Genova. Ha oltre 30 anni di esperienza in Olivetti, Marconi e Finmeccanica. Piccini ha espresso la propria soddisfazione per essere stato scelto come figura chiave per l’attuazione del piano di rilancio della società. Digital transformation, elettrificazione dell’industria e della mobilità, diffusione di tecnologie che riducono il consumo di risorse, sono alcuni obiettivi di Piccini.

