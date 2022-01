Saira Malik Cio di Nuveen e Pileri nuovo Ad di CCPB

Nuveen ha nominato Saira Malik nel ruolo di Cio mentre CCPB ha nominato Lorenzo Pileri Ad della società.

Saira Malik fornirà ai clienti di Nuveen indicazioni sull’asset allocation dai diversi team d’investimento della società. che gestisce 1,2 trilioni di dollari in titoli azionari. Oltre che in obbligazionari, real estate, mercati privati, risorse naturali, e altri strumenti di investimento alternativi e responsabili. Saira guida inoltre il Global Investment Committee che riunisce le figure senior dei team di investimento di Nuveen.

Farà riferimento a William Huffman, responsabile della piattaforma dedicata ai titoli azionari e al reddito fisso. Piattaforma che comprende azioni globali, titoli obbligazionari, titoli municipali, multi-asset e capitale privato. Guiderà la gestione del portafoglio e del business azionario globale di Nuveen con 450 miliardi di dollari in gestione. Inoltre sarà lei a definire le linee guida della visione di mercato. Una linea condivisa insieme ai colleghi che operano nella piattaforma di investimento diversificata della società.

L’ente di certificazione CCPB nomina Pileri nuovo Ad

Lorenzo Pileri

Lorenzo Pileri è stato nominato Ad di CCPB, organismo di certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore delle produzione biologica. Secondo il presidente di CCPB, Ulf Theike, questo incarico + utile per rafforzare e internazionalizzare CCPB. Pileri è laureato in Agraria all’Università degli Studi di Milano e con un MBA conseguito presso la SDA Bocconi di Milano- Conta 20 anni di esperienza nel settore alimentare. Pileri succede a Fabrizio Piva, che per 14 anni ha guidato CCPB, oggi leader delle certificazioni per il biologico e la sostenibilità con circa 13.000 aziende certificate.

