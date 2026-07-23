Manifatturiero italiano costretto a innovare le fabbriche

Il manifatturiero italiano è la seconda forza industriale d’Europa, un pilastro che sostiene oltre un quinto del PIL nazionale e una quota di export che continua a trainare l’economia. Ma questa forza oggi si muove sotto pressione: costi energetici elevati, difficoltà nel reperire talenti qualificati, concorrenza internazionale che non rallenta. È un contesto che obbliga le imprese a ripensare il proprio modello produttivo, e lo studio del BCG Institute offre una risposta chiara: innovare gli impianti esistenti è già oggi più conveniente che delocalizzare.

La “Fabbrica del Futuro” non è un concetto astratto. E’ un insieme integrato di tecnologie — intelligenza artificiale, automazione avanzata, sistemi agentici — che permette di riprogettare l’intera catena operativa. Non si tratta di automatizzare una singola fase, ma di intervenire su tutto: gestione dei materiali, pianificazione energetica, controlli di qualità, manutenzione predittiva. È un effetto composto che, nei casi più favorevoli, può portare fino al 60% di produttività in più. Come dimostra il settore della torrefazione del caffè in Europa occidentale, dove i costi di conversione scendono di oltre 40 punti percentuali.

Per l’Italia, questo scenario è particolarmente rilevante

Lo studio analizza il caso concreto di una fabbrica brownfield di componentistica automotive: oggi produrre in Italia costa il 12% in più rispetto alla Cina. Con l’innovazione, quel divario scompare. Lo stesso vale per il settore alimentare, dove l’upgrade tecnologico permette di raggiungere la piena parità competitiva con la Cina, partendo da un gap iniziale di 14 punti. Non tutti i settori reagiscono allo stesso modo. Nell’elettronica la delocalizzazione resta più conveniente ma il messaggio è chiaro: la competitività non dipende più dal costo del lavoro, ma dalla capacità di innovare.

La posta in gioco è enorme

Senza interventi, 1.031 miliardi di dollari di valore manifatturiero europeo sono a rischio delocalizzazione. Con politiche di supporto e innovazione, la quota a rischio scende dal 40% al 12%, proteggendo oltre 700 miliardi di dollari. È un dato che riguarda direttamente l’Italia, perché la sua forza industriale non è solo un fatto economico: è un elemento identitario, culturale, sociale. Perdere competitività significherebbe indebolire l’intero sistema Paese.

Jacopo Brunelli, Managing Director e Senior Partner di BCG, sottolinea che la tecnologia può finalmente ribaltare la logica della delocalizzazione, ma serve un salto di scala nell’adozione. L’Italia ha strumenti importanti, come il credito d’imposta della Transizione 5.0, che arriva fino al 45% sugli investimenti in automazione. Tuttavia, la decisione deve essere presa ora, perché la finestra per agire si sta restringendo.

C’è poi un tema spesso dimenticato nel dibattito sull’automazione: la manifattura implica sempre una trasformazione fisica. La tecnologia non sostituisce integralmente il lavoro umano, soprattutto in quei processi dove giudizio, destrezza e esperienza restano insostituibili. In un Paese dove il 28% delle imprese industriali fatica ad attrarre talenti, la Fabbrica del Futuro può diventare un alleato. Non per togliere lavoro, ma per permettere a una forza lavoro che invecchia di fare di più, meglio e in condizioni diverse.

La logica competitiva globale sta cambiando. Non si guarda più a dove il lavoro costa meno, ma a dove l’innovazione può essere dispiegata nel modo più efficace. Per l’Italia, che ha un patrimonio manifatturiero unico in Europa, la scelta è cruciale: innovare ora per restare leader, oppure rischiare di perdere una parte essenziale della propria economia.