Loconte & Partners apre a Parigi con l’avvocato Dicandia

E’ situata in Avenue des Champs Élysées nel cuore di Parigi la nuova sede dello studio di consulenza legale e fiscale in materia di pianificazione patrimoniale, Loconte & Partners. Una sede strategica che evidenzia il continuo impegno dello Studio verso il presidio di nuovi mercati in partnership con l’Avv. Ruggero Dicandia. Avvocato che entra in Loconte & Partners come Of Counsel.

Lo studio di wealth management prosegue lo sviluppo internazionale

L’Avv. Ruggero Dicandia, bilingue francese, Avocat à la Cour d’Appel de Paris e del Foro di Bari, ha una consolidata esperienza nel diritto commerciale e societario, francese e italiano. Il suo approccio punterà ad affiancare le imprese italiane desiderose di espandere la loro presenza nel mercato francese. L’apertura parigina rappresenta un ulteriore sviluppo dello Studio nelle principali capitali economiche. Loconte& Partners è presente a Milano, Roma, Londra, e New York con l’obiettivo di rafforzare la presenza in Francia. E soprattutto di ampliare l’offerta di servizi nel settore

delle relazioni commerciali transalpine e nell’assistenza dedicata agli HNWI.

Un’opportunità per seguire le imprese italiane nel mercato francese

Secondo Dicandia questa collaborazione potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per le imprese italiane che mirano al mercato francese. Per Stefano Loconte, managing partner questa collaborazione consentirà di espandere le attività dello Studio nel mercato francese, da sempre punto di riferimento per aziende e privati italiani.

Chi è Loconte & Partners

Nasce nel 1996 dall’iniziativa di Stefano Loconte, fondatore e attuale Managing Partner dello studio. Realtà consolidata nel panorama della consulenza d’affari, legale e fiscale, associa alle tradizionali practice moderni metodi organizzativi, operativi e consulenziali. L’approfondita conoscenza degli strumenti normativi, di matrice nazionale e internazionale, garantisce un’elevata prestazione professionale. Loconte&Partners detiene una competenza nell’individuazione degli strumenti più idonei per l’implementazione di efficaci strategie di pianificazione e protezione patrimoniale. Riservatezza, segregazione, assicurazione, diversificazione, pianificazione e governance del patrimonio sono alla base degli interventi dello Studio. Loconte&Partners inoltre integra al proprio interno anche le attività di una trustee company di diritto italiano e di una società fiduciaria. Questo per offrire alla clientela private un servizio completo e strutturato nella gestione delle diverse tipologie di asset class.