Kask conquista New York con Koo Flagship Store

Kask è un’azienda bergamasca punto di riferimento mondiale nella produzione di caschi sportivi e caschi per la sicurezza. E’ entrata nella wishlist di ciclisti, biker, triatleti, e appassionati di sci e di equitazione in tutto il mondo.

Realizza prodotti per proteggere e garantire maggior sicurezza, ma anche caschi dal design distintivo che abbinano aspetti qualitativi ed estetici molto apprezzati anche oltreoceano. Proprio a NYC l’azienda di Angelo Gotti, dopo aver creato la propria filiale Kask USA, ha aperto un Kask | KOO Flagship Store.

Il negozio si trova a Manhattan, precisamente al 214 W 39th St, a pochi isolati da Times Square. Nei suoi 70 metri quadrati ospita in modo continuativo i caschi dedicati al mondo bike ed equitazione. Per i mesi invernali verranno inserite anche proposte snow di Kask. All’interno dello store sono presenti anche le diverse collezioni di prodotti KOO Eyewear, brand dedicato all’occhialeria sportiva nato nel 2016.

KASK | KOO Flagship Store

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, il Kask | KOO Flagship Store inoltre mira a diventare un punto di incontro per la comunità sportiva di New York.

Il negozio monomarca rappresenta per Kask una forte scelta di branding che diventa complementare alle strategie del trade tradizionale attraverso i canali dei distributori nazionali.

Azienda italiana nata nel 2004, Kask è specializzata nello sviluppo, progettazione e produzione di caschi di alta qualità. La collezione Kask è in equilibrio tra eccellenza tecnologica, funzionalità, sicurezza, comfort e un esclusivo design tipicamente “Made in Italy”. I caschi da ciclismo sono utilizzati in tutte le discipline: strada, mountain bike, triathlon, pista, ciclocross oltre che nella mobilità urbana in bicicletta.

Kask è al fianco di numerosi team professionistici e atleti di alto livello, con i quali collabora per sviluppare caschi sempre più performanti. Nel ciclismo su strada tra le squadre e gli atleti troviamo il team britannico INEOS Grenadiers, Eolo Kometa Pro Cycling Team, il team femminile tedesco Ceratizit – WNT Pro Cycling. E inoltre i triatleti Andy Potts, Matt Hanson, Nikki Bartlett, Michelle Vesterby e Lucy Charles. Le collaborazioni si estendono anche nel settore mountain bike con le squadre Wilier Triestina – Pirelli Factory Team e Bixis Performance Racing. E nel mondo gravel, con il gruppo italiano Enough Cycling Collective e l’atleta australiano Nathan Haas. Inoltre, KASK è orgogliosa partner della Federazione Ciclistica Italiana e Australiana, e sponsor dello svizzero Lukas Flückiger, atleta elite della mountain bike.