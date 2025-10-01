Intesa Sanpaolo e BEI: 750 mio. per rinnovabili e filiera industriale

Intesa Sanpaolo, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) siglano alcune operazioni finanziarie. Il valore complessivo di 750 milioni di euro ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili e della relativa filiera industriale in Italia e in Europa.

Due strumenti per accelerare la transizione

500 milioni di euro in finanziamento quadro per progetti fotovoltaici, eolici onshore, sistemi di accumulo e bioenergia.

250 milioni di euro in controgaranzia, nell’ambito del “Wind Package” BEI, per stimolare investimenti nella supply chain eolica europea.

Le operazioni contribuiranno quindi alla realizzazione di 2 GW di nuova capacità rinnovabile e attiveranno anche investimenti per oltre 4,5 miliardi di euro nell’economia reale.

Impatto ambientale e occupazionale

Il primo accordo, allineato al piano REPowerEU.

Produzione annua attesa di 1.200 GWh, pari al consumo di oltre 400.000 famiglie italiane.

Creazione di circa 2.300 posti di lavoro nella fase di costruzione e 180 occupazioni permanenti.

Investimenti localizzati per l’80% in Italia, con attenzione alle regioni di coesione UE.

Il secondo accordo, sostenuto da InvestEU, invece attiverà un portafoglio di garanzie bancarie fino a 500 mio di euro, favorendo la realizzazione di circa 1,6 GW di capacità eolica all’anno.

Intesa accompagna le PMI

“Questi accordi promuovono la decarbonizzazione e rafforzano la sicurezza energetica del Paese”.Ha detto Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI. “Intesa vuole quindi accompagnare imprese e territori verso una crescita sostenibile e competitiva,” ha aggiunto Mauro Micillo, Chief IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.

BEI e Intesa Sanpaolo: partner per il futuro

BEI ha firmato nel 2024 oltre 900 progetti per 89 miliardi di euro, di cui 99 operazioni in Italia per 10,98 miliardi, attivando quasi 37 miliardi di investimenti. Intesa Sanpaolo, con 1.400 miliardi di attività finanziaria della clientela, è il primo gruppo bancario italiano e leader europeo nel wealth management, con un forte impegno ESG e digitale.