Intesa Sanpaolo: con IMI CIB investe sui giovani talenti

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB) di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, intensifica il proprio impegno nella formazione e nello sviluppo dei giovani professionisti. Sta promuovendo iniziative mirate e collaborazioni con università di prestigio in Italia e all’estero. In sinergia con la Learning Strategy di Gruppo, IMI CIB ha lanciato programmi di crescita professionale, pensati per rispondere all’evoluzione del contesto competitivo e tecnologico del settore finanziario. Questi percorsi sono rivolti sia ai talenti già inseriti in banca, sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro.

Tra le iniziative di punta spicca l’IMI CIB Next Generation Executive Program, realizzato in collaborazione con SDA Bocconi. Il programma biennale, giunto alla sua seconda edizione, ha già coinvolto oltre 100 giovani under 36 provenienti da 25 Paesi. A loro ha offerto un’esperienza formativa internazionale e multiculturale, fondamentale per affrontare le sfide di un settore in continua trasformazione.

Roberta Accettura, Responsabile Human Resources & Change Management della Divisione IMI CIB

“Investire nella formazione significa investire nel futuro della banca e del Paese. I nostri programmi mirano a creare professionisti competenti, pronti a contribuire alla crescita sostenibile del Gruppo e dei mercati in cui operiamo.”

A completare l’offerta formativa, IMI CIB ha lanciato FutureCraft, un programma dedicato all’approfondimento dei principali settori industriali e del contesto macroeconomico. Con speaker di alto profilo e un ambiente di confronto continuo, FutureCraft diventerà uno spazio permanente di dialogo e collaborazione. L’impegno verso i giovani si estende anche all’attrazione di nuovi talenti attraverso progetti internazionali come:

I’M IN Graduate Program: percorso di 18 mesi con inserimento a tempo indeterminato e rotazioni interne.

Summer Internship Program: tre mesi di esperienza immersiva nelle sedi di New York e Londra per studenti delle migliori università.

Queste iniziative favoriscono lo scambio tra mondo accademico e professionale, contribuendo alla creazione di una community globale di futuri leader. Le partnership con Imperial College London e HEC Paris, insieme al ciclo di incontri “La Finanza e le Buone Storie” con Guido Maria Brera, portano la cultura finanziaria nei principali atenei italiani..All’interno della Divisione, il percorso di valorizzazione dei talenti prosegue con onboarding strutturati, programmi di mentoring, attualmente focalizzati sul talento femminile. E inoltre progetti dedicati al benessere e allo sviluppo personale, come il ciclo biennale di ascolto e la formazione settoriale.

Tutte queste iniziative si inseriscono negli obiettivi del Piano d’Impresa 2022–2025 del Gruppo Intesa guidato dal CEO Carlo Messina. Il Gruppo pone al centro l’inclusione educativa e l’occupabilità giovanile, contribuendo concretamente alla riduzione delle disuguaglianze sociali.