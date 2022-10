Furgoni per trasporto leggero: l’importanza delle gomme giuste e della loro manutenzione

Quando si tratta di furgoni per trasporto leggero, gli pneumatici occupano un posto di primaria importanza e non ci si può mai permettere di sottovalutarne la qualità. Nel momento in cui si montano le gomme sulla propria flotta aziendale, l’errore più grande che si potrebbe commettere è proprio quello di scegliere in base al prezzo e preferire gli pneumatici più economici. Allo stesso modo, sarebbe altrettanto sbagliato non preoccuparsi della manutenzione delle gomme. Fondamentale non solo per ragioni di sicurezza ma anche per garantire la massima efficienza del mezzo ed il minor spreco di risorse.

Gomme furgoni: perché è importante montare quelle adatte

Quando si parla di gomme furgoni per trasporto leggero non ci si può permettere di badare esclusivamente al costo degli pneumatici. Bisogna al contrario scegliere quelle adatte. Gomme che non abbiano costi proibitivi certo ma che siano allo stesso tempo in grado di garantire delle prestazioni adeguate ed una buona durata. In caso contrario, si rischia di andare a spendere molto di più sul lungo periodo. Montare sui furgoni pneumatici di scarsa qualità significa doverli sostituire più frequentemente, aumentare le tempistiche di movimentazione della merce. E inoltre mettere più a rischio l’incolumità degli operatori.

Quando si scelgono degli pneumatici eccessivamente economici in sostanza si è convinti di risparmiare ma in realtà si sta spendendo molto più di quanto si immagina. Senza calcolare il fattore sicurezza, perché nell’eventualità un operatore dovesse rimanere coinvolto in un incidente a bordo del furgone, le conseguenze avrebbero ricadute disastrose sull’intera azienda.

A chi rivolgersi per la scelta delle gomme per furgoni adatte

Scegliere le gomme per furgoni effettivamente adatte non è per nulla semplice. Anche perché in commercio è possibile trovare numerosi modelli di vari marchi con caratteristiche spesso simili. Per questo la cosa migliore da fare è affidarsi ad un centro specializzato come Euromaster, che si occupa non solo di montaggio ed assistenza per quanto riguarda la scelta degli pneumatici giusti per i vari tipi di furgoni. Euromaster continua a rappresentare un punto di riferimento in Italia anche per quanto riguarda la manutenzione delle gomme.

Gomme furgoni: l’importanza di una corretta manutenzione

Così come è fondamentale montare le gomme giuste sui furgoni, è altrettanto importante preoccuparsi della loro manutenzione. Gli pneumatici, infatti, vanno incontro ad usura e sostituirli è un’operazione che non vale mai la pena rimandare a lungo. Una gomma eccessivamente consumata infatti offre delle prestazioni nettamente inferiori, il che si traduce in un dispendio inutile di risorse da parte dell’azienda. Non solo. Un battistrada usurato comporta un maggior rischio di incidenti e questo è un fattore che non si dovrebbe mai prendere alla leggera, nell’interesse degli operatori.

Non sostituire le gomme del furgone ormai usurate in sostanza è poco conveniente, in quanto nel breve periodo si è forse convinti di risparmiare ma sul lungo periodo si devono affrontare dei costi superiori alla norma. Per tutte queste ragioni, è importante effettuare la manutenzione degli pneumatici con una certa costanza e vale la pena rivolgersi ad un centro specializzato per evitare brutte sorprese.