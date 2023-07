Franchetti S.p.A. si affida a T.W.I.N S.r.l

T.W.I.N supporterà nelle relazioni con gli stakeholders e nelle media relations la società Franchetti S.p,A., quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Franchetti è una multinazionale nello sviluppo software ed engineering design quotata su Euronext Growth Milan. E’ pioniere nella pianificazione, diagnosi e terapia degli interventi in particolare ponti e viadotti. Affida allo studio di comunicazione T.W.I.N – The World Is Now le attività di Investor & Media Relations in riferimento alla comunicazione corporate e finanziaria.

Leader globale nella realizzazione di interventi per la sicurezza e la programmazione predittiva delle reti infrastrutturali

Per sviluppare il dialogo, la comunicazione e la visibilità di Franchetti S.p.A. presso gli stakeholders T.W.I.N farà leva sulla Equity Story imprenditoriale. E sul percorso di crescita accelerato dalla quotazione e sul modello di business adottato.

Eccellenza del know-how tecnologico in ambito software

Particolare risalto ed attenzione verranno dati all’eccellenza del know-how tecnologico in ambito software per la manutenzione predittiva di ponti e strade. Inoltre all’esperienza internazionale ed al potenziale di crescita dell’azienda.

Chi è Franchetti S.p.A

E’ a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA e India, è una PMI innovativa. Ha operato su oltre 40.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore.

L’attività si articola in due principali linee di business. I servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi. E inoltre direzione lavori e servizi ICT di programmazione predittiva della manutenzione delle infrastrutture. Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale e dell’analisi predittiva dei dati. Argan® che permette di stimare il ciclo di vita dell’infrastruttura. E quindi ricava l’andamento del livello di sicurezza nel tempo nei diversi scenari e contesti manutentivi. Pathwork© che consente una gestione ottimizzata delle cantierizzazioni stradali e autostradali delle infrastrutture e per una mobilità sostenibile.

Con 70 professionisti, di cui oltre il 90% laureato in ingegneria, ha realizzato nel 2022 ricavi consolidati per 4,7 milioni di euro, di cui 60,7% generati in Italia e il 39,3% in Brasile.