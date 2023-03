Francesco Ferri Ad di Gellify

Francesco Ferri è il nuovo Amministratore Delegato di Gellify. In azienda dal 2021, grazie alla sua pluriennale esperienza manageriale Ferri traghetterà la società nel suo percorso di crescita internazionale. Inoltre

permetterà di incrementare ulteriormente il valore del suo ecosistema.

Classe ’75, Francesco Ferri si è laureato in economia politica all’Università Bocconi ed è

esperto in consulenza strategica e business innovation. Ha alle spalle ruoli di rilievo nel

mondo dell’industria e delle startup. All’età di 28 anni fonda Innext – società di consulenza e change management – avviando così il proprio percorso imprenditoriale.

Nel 2004 il manager entra nel gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Monza e

Brianza e nel 2012 ne assume la carica di Presidente. Dal 2014 al 2017 diventa

Vicepresidente nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria; nello stesso 2014 nella

carriera di Ferri entrano le auto veloci, assumendo il ruolo di Procuratore

dell’Autodromo di Monza.

E’ stato Presidente di Lombardia Informatica dal 2018, successivamente diventata ARIA. Nel

2019 viene nominato Presidente anche di Assinter Italia, la rete delle società

pubbliche ICT.

La società ha sedi in Italia, Spagna e Medio Oriente. Ha archiviato il 2022 con un

valore di ricavi di 24 milioni di euro, in crescita del 60% rispetto all’anno

precedente, e con un ebitda raddoppiato rispetto al 2021.

Fabio Nalucci, Founder di Gellify

“Fin dal suo ingresso come Managing Partner, Ferri ha continuato ad operare come un vero imprenditore, qualità indispensabile per guidare l’ecosistema Gellyify. E’ persona di mercato ma è anche leader, con doti di comunicazione fondamentali per mantenere un rapporto forte con il team. Avrà la responsabilità di guidare la società alla consacrazione come iniziativa leader dell’innovazione in Italia e all’estero”.

Chi è Gellify

E’ una innovation factory globale che integra strategia, design e tecnologia, supportando

la crescita delle organizzazioni dalla visione all’esecuzione attraverso la sua “purple way”.

Aiuta le organizzazioni a implementare nuovi modelli di business, roadmap tecnologiche, strategie

digitali e prodotti, anche grazie al suo portafoglio di asset software B2B.