Gellify non si ferma e si compra anche Antreem

Gellify è una piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico delle Pmi innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. Ora Gellify si compra Antreem società italiana specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni di digital transformation per Pmi e grandi imprese.

L’acquisizione di Antreem è un’operazione industriale finalizzata a rafforzare un’offerta in grado di spaziare dal disegno strategico fino all’esecuzione “end to end” di progetti di innovazione digitale.

Costruire sinergie comuni nell’Innovazione tecnologica del B2B

Antreem sosterrà in chiave evolutiva – insieme a Gellify i propri clienti nei percorsi di digital transformation, collaborando a stretto contatto con i Cio di Pmi e medie imprese. Farà leva su importanti referenze in ambito bancario, assicurativo e manifatturiero.

Fabio Poli amministratore delegato di Antreem

“Quando abbiamo conosciuto Gellify, è stato chiaro fin da subito come valori e competenze fossero in perfetta sinergia per continuare a crescere insieme. Saremo in grado di rispondere a esigenze e sfide sempre maggiori, adeguate alle aspettative dei nostri clienti e del mercato. Proseguiamo nella ricerca di partner tecnologici affidabili e competenti.”

Gellify si ingloba anche Antreem

Secondo Gianluca Giovannetti, direttore generale di Gellify la sinergia siglata con Antreem rappresenta un importante momento di svolta per entrambe le realtà. “Insieme offriremo le nostre competenze distintive ai clienti per sviluppare i processi di innovazione e digital transformation. In modo sempre più completo e in grado di coinvolgere tutti gli ambiti d’impresa. L’obiettivo dell’operazione esprime la volontà di affiancare le aziende italiane e internazionali nel disegnare ed eseguire l’agenda di innovazione strategica. E naturalmente incrementandone esponenzialmente la competitività”.

Gellify connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. Ha una sede centrale in Italia e uffici in Spagna e negli Emirati Arabi Uniti. Il successo dell’azienda si basa sul suo modello unico che infonde alle aziende le più avanzate tecnologie delle startup B2B e le competenze di Gellify