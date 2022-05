GELLIFY supporta il retail btb Eternedile

E’ GELLIFY , piattaforma di innovazione btb, a supportare il processo di digital transformation di Eternedile, azienda modenese attiva nella commercializzazione e distribuzione di prodotti e materiali per l’edilizia. Il percorso di innovazione intrapreso ha l’obiettivo di ricoprire un ruolo di game changer. E inoltre guidare il comparto del retail btb nel settore edile verso la digitalizzazione.

Una filiera sempre più smart

Eternedile è uno dei maggiori player a livello nazionale dell’industria edilizia con 52 punti vendita dislocati in tutt’Italia,. Opera in un mercato composto da aziende che lavorano con processi offline. Un settore gestito ancora in maniera tradizionale, Un ambito che necessita quindi di una profonda trasformazione evolutiva a favore di una filiera sempre più smart, grazie all’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche. E’ stata questa l’intuizione imprenditoriale di Federico Nessi, ceo e sales director di Eternedile.

Innovazione nelle metodologie del retail btb edile

GELLIFY ha accolto la sfida di Eternedile che affianca nel processo di trasformazione digitale per innovare le metodologie del retail btb nel settore edilizio. GELLIFLY mette in campo l’expertise e il know-how per migliorare la gestione dell’offerta e dei servizi di Eternedile. Il progetto di digitalizzazione infatti ha l’obiettivo di ottimizzare la customer experience attraverso una piattaforma di vendita omnicanale rivolta agli operatori del settore.

Il primo obiettivo è definire un modello standard di catalogazione dei prodotti, coinvolgendo i principali fornitori italiani su una piattaforma per gestire le informazioni. E inoltre facilitare l’onboarding dei dati. Il Product Information Management (PIM) consentirà quindi di centralizzare e digitalizzare il catalogo, che conta già 158mila articoli venduti. Eternedile potrà ampliare così l’assortimento, puntando all’inserimento di 2milioni di prodotti e all’ottimizzazione delle vendite.

Contestualmente, GELLIFY realizzerà un’app mobile al servizio dei clienti di Eternedile. La soluzione consentirà di visualizzare ordini, fatture e informazioni su prodotti e servizi. Inoltre, permetterà il riconoscimento dell’operatore e dell’impresa cliente al momento di consegna della merce.

Chi è GELLIFY

E’ una piattaforma di innovazione che connette le startup btb ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. Ha una sede centrale in Italia e anche uffici in Spagna e negli Emirati Arabi Uniti. La piattaforma accompagna le startup dal loro stato embrionale “gassoso” o “liquido” ad uno stato “solido” affidabile e scalabile. Lo fa attraverso il suo programma di crescita esclusivo e proprietario, la “GELLIFICAZIONE”. Questa crescita è finanziata quindi attraverso investimenti intelligenti (smart), attuati da GELLIFY e dai suoi co-investitori.

Chi è Eternedile

Eternedile è fra le aziende italiane nella vendita di materiali edili. E’ presente in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo.

52 punti vendita per edilizia e ferramenta professionale.

15 showroom per arredo bagno, pavimenti e rivestimenti a marchio Aqva Ceramiche.

5 reparti di prodotti idrotermosanitari.

5 centri di lavorazione del ferro.

1 stabilimento per la produzione di prefabbricati e solai.

1 centro di taglio del legno certificato.