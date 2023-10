Forward Factory lancia 9 startup nello sprint finale

Iniziamo col dire che Forward Factory è il programma della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital dedicato alle giovani imprese nel settore del manufacturing digitale. Le nove startup “sotto scorta” sono AIM, Endymion, NetiXverso, Progress Lab, Proxima Robotics, Robotizr, Said Text, Traxed e Vammon.

Il prossimo sei dicembre in occasione del Demo Day 2023 le imprese selezionate condivideranno i risultati dei loro progetti pilota- Progetti sviluppati in sinergia con i partner industriali di Forward Factory. A chi condvideranno? A una platea di corporate e investitori che selezioneranno quelle da inserire all’interno del mercato manifatturiero.

Tutte in campo per il Demo Day 2023

Forward Factory, gestito da GELLIFY, su iniziativa di CDP Venture Capital, dal 2021 supporta le aziende nei processi di innovazione. Lo fa in collaborazione con Azimut Libera Impresa tramite Azimut Digitech Fund e altre 6 realtà che operano in ambito industriale e manifatturiero. Come, per esempio, Angelini Technologies, auxiell, Comer Industries, Poggipolini, SCM Group, Vis Hydraulics.

Ma come nasce questa giornata?

Lo abbiamo chiesto direttamente a Lucia Chierchia, Managing Partner & Chief of Open Innovation Ecosystems di GELLIFY.

“Forward Factory è l’unica iniziativa di accelerazione che vede tutti i player industriali come partner in equity. E’ un’iniziativa di ecosistema in cui, insieme, plasmiamo ed acceleriamo l’innovazione nelle fabbriche. L’ecostistema italiano della manfattura è variegato si va dalle grandi mutinazionali, alle medie e PMI. Ma le esigenze sono le medesime: abbattare i costi operativi e migliorare la qualità. Cambia solo l’integrazione delle tecnologie digitali nel singolo percorso di ciascuna azienda. C’è chi si trova all’inizio di questo percorso e chi è giù avanti.

Come si svolgerà la giornata del prossimo 6 dicembre

Le startup sono portatrici di innovazioni e soluzioni tecnologiche che sono più performanti di quelle che possono essere offerte dalle grandi imprese. Ma non tutte le aziende manifatturirere hanno una struttura in grado di testare e validare, integrare quelle soluzioni nei processi produttivi. Dalle PMI alle medie imprese. E’ una iniziativa che consenta alle startup di raddrizzarsi ovvero dare una accellerata alla loro operatività. Contemporaneamente cerchiamo di cambiare l’ecosistema industriale per accogliere queste soluzioni.

Nel nostro capitale oltre che agli investitori abbiamo anche aziende socie dell’acceleratore che mettono i capitali nell’equity dell’iniziativa. Siamo in grado di valutare e sviluppare le tecnologie direttamente sul campo delle aziende che si avvicineranno alle proposte delle startup. Cerchiamo di stimolare le aziende del manifatturiero e andiamo a proporre di sperimentare le tecnlogie offerte dalle startup anche senza costi iniziali.

Durante il DEMO Day 2023, giornata che arriva dopo un anno di lavoro, bootcamp, lavoro sul campo ed interazioni continue…, raccontiamo a chi non è partner le offerte e i servizi delle startup incubate. Tutte le PMI e le aziende che lavorano e operano in ambito maufattriero sono invitate a partecipare. Incontreranno le startup per capire come integrare le tecnologie e le soluzioni da loro offerte e poter verificare quanto le stesse possano essere applicate per valorizzare il proprio core business.

Da qual momento nasce un percorso di accompagnamento da parte di Gellify che affiancherà la aziende, sia di grandi dimnsioni sia PMI, nel processo di introduzione e verifica dei nuovi servizi. Implementazione delle soluzioni digitali. Passo dopo passo. Racconteremo inoltre i casi applicativi che fanno leva sulle tecnolgie offerte dalle startup e che possono interessare ambiti diversi come logistica, manutenzione, controllo qualità, produzione, manifattura e processi produttivi, monitoraggio delle prestazioni. Ma anche valutare il consumo energetico o addirittura riuscire a prevedere la domanda e poter costruire scenari produttivi potenziali di mercato a beneficio della propria operativa”.

Il ruolo di FNDX

La fase di scelta e valutazione delle 400 startup ha visto protagonista FNDX – advisory company che ha collaborato con GELLIFY e CDP nella gestione del dealflow di investimento. Cinque sono stati gli elementi fondamentali che hanno guidato la selezione. Ovvero potenzialità del prodotto, le competenze del team, la maturità del mercato di riferimento e la strategia di fundraising.

I mesi successivi al lancio della seconda edizione con “Meet the Factories” le aziende hanno ospitato quindi le startup nei propri siti produttivi. Hanno potuto così esplorare le proposte di valore dei founder. E inoltre consolidare il clima collaborativo e individuare i casi d’uso su cui sviluppare i Proof Of Concept. A supporto delle startup sono state previste anche delle mentorship mirate con figure manageriali e C-Level di grandi aziende italiane e internazionali.

Stefano Molino, Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Sgr

“Siamo orgogliosi di seguire lo sviluppo dei programmi della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital. Stiamo coinvolgendo oltre 250 startup e più di 200 partner fra investitori, aziende e attori dell’innovazione. Forward Factory è un ottimo esempio di come il lavoro di squadra di tutti i partner possa portare ad eccellenti risultati. In questo secondo batch la qualità delle startup è molto elevata e spero possano esserci realtà meritevoli di follow on post accelerazione”.

Quali sono le realtà ufficialmente a bordo del programma di accelerazione

AIM, con sede a Napoli e fondata nel 2020, supporta le aziende manifatturiere nel monitoraggio dello stato di salute delle linee di produzione tramite un servizio software di manutenzione predittiva, basato su cloud, che fornisce sia una panoramica generale dell’intero impianto sia una vista dettagliata della singola macchina e dei suoi componenti.

Endymion, realtà barese fondata nel 2021, consente ad aziende e sviluppatori di creare applicazioni in Realtà Aumentata (AR) utilizzando semplici pagine Web senza la necessità di apprendere nuove competenze specifiche, riducendo i costi e i tempi di sviluppo di soluzioni IT in AR.

NetiXverso, startup con base a Roma e fondata nel 2022, offre una piattaforma OSINT (Open-Source Intelligence) di decision intelligence che integra modelli di Intelligenza Artificiale per la ricerca, l’analisi ed il monitoraggio di informazioni su controparti target e soggetti correlati, per prevenire l’avvio di relazioni con soggetti a rischio.

Progress Lab, fondata nel 2020 e con sede a Vicenza, offre una piattaforma di collaborazione unificata che permette di digitalizzare la fabbrica in pochi mesi. La soluzione è pensata per le PMI che operano nel Make to Order.

All’inizio erano 400, giovani e forti… e poi si sono ridotte

Proxima Robotics, nata a Pisa nel 2017 e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di software per robot autonomi mobili, fornisce una piattaforma software flessibile e modulare in grado di operare in un’ampia gamma di applicazioni e ambienti industriali, rendendo in grado di interoperare i diversi tipi di robot per realizzare la visione del cliente.

Robotizr, fondata nel 2023 e operante nell’ambito dell’assemblaggio di beni con bracci robotici, ha sviluppato un software di programmazione no-code per gestire e riconfigurare in modo semplice i processi di automazione industriale.

Said Text, fondata a Roma nel 2023, è una soluzione SaaS per l’Industria 4.0 basata su Intelligenza Artificiale e Deep Learning per il riconoscimento vocale. La tecnologia, infatti, trascrive e cataloga i messaggi audio in una dashboard aziendale.

Traxed, startup che offre una piattaforma per certificare la propria supply chain e che, utilizzando la Blockchain, permette alle aziende di certificare la sostenibilità della propria filiera, in linea con le nuove direttive europee e le crescenti esigenze del mercato.

Vammon, realtà milanese fondata nel 2021 e operante nel campo della logistica, ha sviluppato una piattaforma Saas per l’efficientamento dei trasporti su gomma. Tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale gestisce il network dei trasporti Inbound e Outbound delle aziende, integrando dove richiesto i trasportatori con gli spazi disponibili nelle vicinanze.

Chi sono GELLIFY e FNDX

GELLIFY (GELLIFY.com) è una innovation factory che integra strategia, design e tecnologia, supportando la crescita delle organizzazioni dalla visione all’esecuzione attraverso la sua “purple way”. Aiuta le organizzazioni a implementare nuovi modelli di business, roadmap tecnologiche, strategie digitali e prodotti. Questo anche grazie al suo portafoglio di asset software B2B.

FNDX (fndx.vc), è una società specializzata in consulenza tecnica a fondi di Venture Capital e Private equity. Seleziona i progetti innovativi e delle tecnologie emergenti su cui investire. Offre servizi di M&A advisory ad imprenditori e founder talentuosi su prodotti digitali e aziende in ogni stadio. Della loro crescita, dalla raccolta di fondi nelle prime fasi, ai round successivi, fino al supporto in fase di Exit.