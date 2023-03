Federico Sansone Digital Marketing Manager di Végé

Federico Sansone entra a far parte di Gruppo VéGé, gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, come nuovo Digital Marketing Manager.

Chi è Federico Sansone

E’ laureato in economia con una tesi sull’impiego delle nuove tecnologie per il miglioramento

della customer experience nel settore della gdo. Ha anche un Master in Big Data

e Business Analytics. Il suo percorso professionale dal 2020 lo ha visto collaborare con un

player della gdo come Coop Lombardia. Per Coop ha collaborato nell’ambito dello

sviluppo del canale e-commerce del retailer sul territorio lombardo.

La sua esperienza si completa nell’agenzia di Field Marketing Pardgroup

in qualità di Business Analyst per il settore dell’elettronica di consumo.

Nel Gruppo VéGé metterà a disposizione il suo know-how per l’implementazione

dei nuovi progetti digital. Proseguirà l’opera di ottimizzazione delle campagne geo-local,

proximity marketing, contribuendo al progetto in essere della nuova B.I. . E inoltre attivando tutte le

innovazioni digitali di prodotto e di processo sull’attività di retail, più specificatamente sull’AI.

Federico Sansone Digital Marketing Manager di Gruppo VéGé

“In questo storico gruppo porto la consapevolezza dell’importanza del lavoro svolto dai miei predecessori. Mi impegnerò per lasciare anche la mia impronta sulle attività e i progetti del gruppo. Una importante possibilità di mettere in gioco le mie conoscenze e la mia ambizione in un contesto ricco e sfaccettato.”

Giorgio Santambrogio Amministratore Delegato di Gruppo VéGé

“Con la sua comprovata esperienza, Federico proietterà al futuro l’operato del Gruppo,

seguendo il lavoro fatto finora da chi lo ha preceduto. E soprattutto facendo avvicinare VéGé

e le sue insegne ancora di più ai consumatori attraverso strategie inedite.”

Chi è il gruppo VéGé

Gruppo VéGé, primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia nel 1959, riunisce ora 32 imprese mandanti,

con competenze multicanali che spaziano dagli ipermercati alle superette, dai cash&carry all’AFH, dai punti vendita

specializzati all’on-line. Da sempre leader nell’innovazione di processo, di formato e tecnologica, con oltre 3.052 punti

di vendita dislocati in modo capillare su tutto il territorio nazionale, Gruppo VéGé si configura come il più ampio

network di vendita del nostro Paese.