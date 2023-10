Fabio Papa entra in ISVI

L’Istituto Valori d’Impresa (ISVI) annuncia che il Prof. Fabio Papa si è unito al Comitato Scientifico dell’organizzazione. Una nomina che sottolinea l’impegno continuo dell‘Istituto nel promuovere l’etica e i valori nell’ambito del mondo degli affari. Fabio Papa è un esperto di spicco con una vasta esperienza nel campo della Ricerca Economica.

Chi è Fabio Papa

Papa insegna in prestigiose Università in Italia e all’estero. Inoltre è anche docente presso il

Sole24Ore – Business School (Milano/Roma). Inoltre ricopre il ruolo di Direttore presso l’Institute of Applied Economic Research con delega allo sviluppo di progetti di ricerca applicata e formazione per le PMI.

Le sue ricerche punto di riferimento per la comunità accademica e aziendale

“Sono orgoglioso di poter offrire il mio contributo in ISVI. L’obiettivo è quello di stimolare il dibattito su temi di sviluppo economico e imprenditoriale”. L’autorevolezza di ISVI è ancorata nei distintivi background accademici dei suoi membri. Ciascuno di loro è anche un riferimento nel panorama accademico, e porta con sé una vasta gamma di conoscenze e competenze. L’arrivo di Papa nel Comitato Scientifico è un evento di rilevanza significativa, che conferisce inoltre all’Istituto un nuovo slancio e rafforza la sua missione etica.

Il Comitato Scientifico di ISVI

Il comitato si compone di: Vittorio Coda (Università Bocconi), Presidente, Alessandro Lai (Università degli Studi di Verona). Mario Minoja (Università degli Studi di Udine e Università Bocconi). Sono anche presenti Edoardo Mollona (Università degli Studi di Bologna). Daniela Montemerlo (Università dell’Insubria e Università Bocconi). Inoltre Francesco Sacco (Università dell’Insubria). Marco Vitale (Vitale-Zane & Co.). Alessandro Zattoni (LUISS – Libera Università Internazionale Studi Sociali Guido Carli).