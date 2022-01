Doppio colpo a Dubai per Costa Firenze

Costa Crociere rafforza la propria presenza a Dubai con la partenza della prima crociera di Costa Firenze. La nuova nave della compagnia italiana dedicata al Rinascimento Fiorentino per tutto l’inverno 2021/22 offrirà un itinerario di una settimana nel Golfo Arabico.

Il suo debutto è stato contraddistinto da un doppio evento legato allo sviluppo turistico della città. La nave, infatti, ha inaugurato il nuovo Dubai Harbour Cruise Terminal, con una cerimonia che ha coinvolto anche AIDAbella. Si tratta di una nave di AIDA Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa. In aggiunta, Costa Firenze ha iniziato anche i nuovi tour speciali che portano i suoi ospiti alla scoperta di Expo 2020 Dubai. In particolare del Padiglione Italia, di cui Costa Crociere è gold sponsor.

Costa gold sponsor del Padiglione Italia di Dubai 2020

Il progetto Dubai Harbour Cruise Terminal fa parte di una partnership strategica tra Carnival Corporation & plc, il primo gruppo crocieristico al mondo, e Shamal Holding. Il suo obiettivo è quello di trasformare Dubai nel principale hub del turismo marittimo nell’area del Golfo Arabico. Come primo porto crocieristico dedicato della regione Dubai Harbour Cruise Terminal può ospitare contemporaneamente due grandi navi da crociera. Situata nel cuore della parte più moderna di Dubai, la struttura si estende per oltre 120.000 mq e comprende due edifici per offrire imbarco e sbarco sicuri e confortevoli.

Carnival Corporation – AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (UK), Princess Cruises e Seabourn – visiteranno Dubai Harbour Cruise Terminal con 90 scali. In particolare, Costa Firenze farà scalo ogni settimana nel nuovo terminal fino a marzo 2022.

Il pit stop di Costa Firenze a Dubai

L’itinerario di Costa Firenze nel Golfo Arabico, che prevede soste lunghe a Dubai (due giorni) e Abu Dhabi (una giornata intera, dalle 9 a mezzanotte). Questo permette agli ospiti di godersi al meglio Expo 2020 Dubai. Grazie alla sua collaborazione con il Padiglione Italia la compagnia offre visite in esclusiva. Dei veri e propri “grand tour” alla scoperta delle eccellenze italiane presenti all’Expo con guide italiane.

I tre scafi del Padiglione Italia

Con un’area di 3.500 mq, Padiglione Italia lo si riconosce grazie alla copertura costituita da tre grandi “scafi” rivestiti con vernici ricavate da scarti alimentari. Il tricolore più grande al mondo. Il tema che fa da filo conduttore del padiglione è “Beauty connects People”. La Bellezza è infatti l’elemento in grado di coniugare saperi e competenze multidisciplinari del passato, del presente e del futuro.

