Dama vende a ISA un pezzo di Borgosesia

L’Istituto Atesino di Sviluppo (ISA, isa.tn.it/) e Dama s sono accordati per l’acquisizione del 19,685% del capitale di Borgosesia (borgosesiaspa.it/chi-siamo/).

L’operazione prevede un corrispettivo di 8.266.015,12 di euro (equivalente a Euro 0,88 per azione). Inoltre un earn-out che sarà determinato, anche sulla base dell’andamento delle quotazioni, allo scadere del terzo anno successivo al primo rinnovo del CdA della società.

ISA – holding da 90 anni operativa in Trentino-Alto Adige ha assunto l’impegno di assicurare a Mauro Girardi, Presidente e Ad di Borgosesia. Con focus in particolare sull’area alternative, strategie e nuovi business – e ciò almeno sino alla scadenza dell’accordo con ISA.

Mauro Girardi, Presidente e Ad di Borgosesia

“La crescita di Borgosesia negli ultimi anni è stata importante e superiore anche alle più ottimistiche previsioni che solo pochi anni fa avrei potuto formulare. Ma ora, per raggiungere nuovi e più importanti obiettivi, è venuto il tempo di coinvolgere nel progetto nuovi azionisti in grado di supportarla adeguatamente lungo questo percorso. L’ingresso di ISA nell’azionariato vada in questa direzione e colgo qui l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno permesso lo sviluppo della “mia Borgosesia” . A cui cui mi auguro di poter dare ancora un contributo in futuro”.

Giorgio Franceschi, Amministratore Delegato di ISA

“L’operazione va a rafforzare la presenza di ISA negli investimenti dedicati agli asset alternativi. ISA vuole contribuire all’evoluzione del modello di business della società nella direzione di una piattaforma di gestione e co-investimento. Siamo lieti che Mauro Girardi abbia condiviso di proseguire con noi il piano di sviluppo della società che lo vedrà in prima linea nel declinare gli indirizzi e le strategie aziendali. Specialmente nell’ambito dei nuovi business. Mentre proseguirà la proficua collaborazione con Davide Schiffer, manager a capo della divisione real estate del gruppo”.

Chi è Borgosesia

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori effettuando investimenti a rischio contenuto ma dall’alto potenziale. E’ una società per azioni quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari.

Holding industriale ha forti expertise finanziarie. Nel settore del Real Estate punta a crescere attraverso una strategia che unisce le sue competenze. Obiettivo: completare o rivitalizzare progetti immobiliari, soprattutto a destinazione residenziale, in grandi centri urbani e turistici di rilievo. La sua missione consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori effettuando investimenti a rischio contenuto ma dall’alto potenziale.